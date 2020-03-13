«Факти ICTV» запустив сайт про коронавірус

Чутки про коронавірус ширяться, Україну та світ лихоманить від кількості неперевіреної інформації. У зв’язку із цим Факти ICTV вирішили запустити сайт, де зібрана вся найважливіша та перевірена інформація.

На сайті в реальному часі можна спостерігати за поширенням вірусу по світу та в Україні. Також розміщена вся основна інформація про симптоми, профілактику та рекомендації.

«На сайті зібрана найважливіша інформація про коронавірус, яку повинен знати кожен українець: як захисти себе, які симптоми у хворих на коронавірус (за даними ВООЗ) і куди бігти, якщо подібні симптоми почали у людини проявлятися. Ми додали поради людей, яким довіряють українці: Євген Комаровський (дитячий лікар), Уляна Супрун і Зоряна Скалецька (екс-міністри охорони здоров’я України)», – наголошує директорка департаменту інтернет-проектів ICTV Ольга Тищук.

Також Факти ICTV пропонують всім виданням брати ексклюзивні матеріали, сюжети та відео про поширення коронавірусу в Україні з прямим посиланням на сайт Факти ICTV. Це стосується публікацій, в яких є коментарі чиновників, експертів, очевидців щодо Covid-19, а також блогів та відео.

Сайт: http://fakty.com.ua/coronavirus/

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