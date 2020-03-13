Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Головна / «Факти ICTV» запустив сайт про коронавірус / 13.03.2020 19:08
13.03.2020 19:08
Поділитися

«Факти ICTV» запустив сайт про коронавірус


Чутки про коронавірус ширяться, Україну та світ лихоманить від кількості неперевіреної інформації. У зв’язку із цим Факти ICTV вирішили запустити сайт, де зібрана вся найважливіша та перевірена інформація.

На сайті в реальному часі можна спостерігати за поширенням вірусу по світу та в Україні. Також розміщена вся основна інформація про симптоми, профілактику та рекомендації.

«На сайті зібрана найважливіша інформація про коронавірус, яку повинен знати кожен українець: як захисти себе, які симптоми у хворих на коронавірус (за даними ВООЗ) і куди бігти, якщо подібні симптоми почали у людини проявлятися. Ми додали поради людей, яким довіряють українці: Євген Комаровський (дитячий лікар), Уляна Супрун і Зоряна Скалецька (екс-міністри охорони здоров’я України)», – наголошує директорка департаменту інтернет-проектів ICTV Ольга Тищук.

Також Факти ICTV пропонують всім виданням брати ексклюзивні матеріали, сюжети та відео про поширення коронавірусу в Україні з прямим посиланням на сайт Факти ICTV. Це стосується публікацій, в яких є коментарі чиновників, експертів, очевидців щодо Covid-19, а також блогів та відео.

 

Сайт: http://fakty.com.ua/coronavirus/

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Коронавірус, факти ICTV
13.03.2020 19:08



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати