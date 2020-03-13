«Факты ICTV» запустил сайт о коронавирусе

Слухи о коронавирусе распространяются семимильными шагами, Украину и мир лихорадит от количества непроверенной информации. В связи с этим Факты ICTV решили запустить сайт, где собрана вся самая важная и проверенная информация.

На сайте в реальном времени можно наблюдать за распространением вируса по миру и в Украине. Также размещена вся основная информация о симптомах, профилактике и рекомендации.

«На сайте собрана самая важная информация о коронавирусе, которую должен знать каждый украинец: как защитить себя, какие симптомы у больных коронавирусом (по данным ВОЗ) и куда бежать, если подобные симптомы начали у человека проявляться. Мы добавили советы людей, которым доверяют украинцы: Евгений Комаровский (детский врач), Ульяна Супрун и Зоряна Скалецкая (экс-министры здравоохранения Украины)», – отмечает директор департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тищук.

Еще Факты ICTV предлагают всем изданиям брать эксклюзивные материалы, сюжеты и видео о распространении коронавируса в Украине с прямой ссылкой на сайт Факты ICTV. Это касается публикаций, в которых есть комментарии чиновников, экспертов, очевидцев по Covid-19, а также блогов и видео.

Сайт: http://fakty.com.ua/coronavirus/

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