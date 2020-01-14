«Факти» ICTV повернулися з оновленою студією та графікою

Цьогоріч улюблена інформаційна програма українців «Факти» святкуватиме ювілей – 20 років з дня першого виходу в ефір. Тож підготовку до ювілею ICTV вирішили розпочати з оновлення студії. В останній день минулого року «Факти» презентували глядачам сучасну студію з віртуальною декорацією.

Останній випуск у помаранчевій студії, де були проведені тисячі ефірів, а ведучі розповіли українцям мільйони новин, пройшов 31 грудня. А мовлення у віртуальній декорації «Факти» розпочали 6 січня 2020 року.

Нагадаємо, інформаційна програма «Факти», яка всебічно висвітлює найактуальніші новини України і світу, виходить по буднях о 8:45; 12:45; 15:54; 18:45 та о 21:10 та у вихідні о 12:45 та 18:45. Ведучі програми – Олена Фроляк, Оксана Гутцайт, Інна Шевченко, Петро Дем’янчук, Анастасія Мазур, Андрій Ковальський, В’ячеслав Цимбалюк, Юлія Сеник.

Сукупна частка програми «Факти» за рік, що минув, – 11,2% і це найкращий показник з 2010 року. Загалом інформаційні випуски за 2019 рік переглянули майже 29.5 мільйонів українців.

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