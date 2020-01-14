«Факты» ICTV вернулись с обновленной студией и графикой

В этом году любимая информационная программа украинцев «Факты» будет праздновать юбилей – 20 лет со дня первого выхода в эфир. Поэтому подготовку к юбилею ICTV решил начать с обновления студии. В последний день года «Факты» презентовали зрителям современную студию с виртуальной декорацией.

Последний выпуск в оранжевой студии, где были проведены тысячи эфиров, а ведущие рассказали украинцам миллионы новостей, прошел 31 декабря. А вещание в виртуальной декорации «Факты» начали 6 января 2020 года.

Напомним, информационная программа «Факты», которая освещает самые актуальные новости Украины и мира, выходит по будням в 8:45; 12:45; 15:54; 18:45 и 21:10, а в выходные – в 12:45 и 18:45. Ведущие программы – Елена Фроляк, Оксана Гутцайт, Инна Шевченко, Петр Демьянчук, Анастасия Мазур, Андрей Ковальский, Вячеслав Цимбалюк, Юлия Сеник.

Совокупная доля программы «Факты» за прошедший год – 11,2% и это лучший показатель с 2010 года. В целом информационные выпуски за 2019 год просмотрели почти 29.5 миллионов украинцев.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.