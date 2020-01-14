Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / «Факты» ICTV вернулись с обновленной студией и графикой / 14.01.2020 14:55
14.01.2020 14:55
Поделиться

«Факты» ICTV вернулись с обновленной студией и графикой

0

В этом году любимая информационная программа украинцев «Факты» будет праздновать юбилей – 20 лет со дня первого выхода в эфир. Поэтому подготовку к юбилею ICTV решил начать с обновления студии. В последний день года «Факты» презентовали зрителям современную студию с виртуальной декорацией.

Последний выпуск в оранжевой студии, где были проведены тысячи эфиров, а ведущие рассказали украинцам миллионы новостей, прошел 31 декабря. А вещание в виртуальной декорации «Факты» начали 6 января 2020 года.

Напомним, информационная программа «Факты», которая освещает самые актуальные новости Украины и мира, выходит по будням в 8:45; 12:45; 15:54; 18:45 и 21:10, а в выходные – в 12:45 и 18:45. Ведущие программы – Елена Фроляк, Оксана Гутцайт, Инна Шевченко, Петр Демьянчук, Анастасия Мазур, Андрей Ковальский, Вячеслав Цимбалюк, Юлия Сеник.

Совокупная доля программы «Факты» за прошедший год – 11,2% и это лучший показатель с 2010 года. В целом информационные выпуски за 2019 год просмотрели почти 29.5 миллионов украинцев.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: факти ICTV
14.01.2020 14:55
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати