Два тижні «Оскара» на ICTV: цікаві факти про оскароносні фільми

Щорічна премія «Оскар» є найбільш престижною та відомою в світі кіно, тому фільми, які здобули заповітну статуетку справедливо вважаються найкращими. Із 21 лютого по 4 березня телеканал ICTV пропонує своїм глядачам подивитись кращі фільми премії «Оскар».

Оскар – 1995

27 березня 1995 року відбулась 67-ма церемонія премії «Оскар», яка визнала найкращим фільмом драму «Форрест Гамп» у головній ролі з Томом Хенксом. Стрічка зібрала понад 38 нагород по всьому світу, а також 6 премій «Оскар»: за кращий фільм, режисуру, чоловічу роль, сценарій, монтаж та візуальні ефекти. Але «Форрест Гамп» став лідером не лише за кількістю перемог, а й за кількістю номінацій. Цікаво, що Том Хенкс став єдиним в історії премії, хто здобував нагороду два роки поспіль. У 1994 році він отримав нагороду за роль вмираючого від СНІДу молодого адвоката в драмі «Філадельфія».

Дивіться фільм «Форрест Гамп» 3 березня о 22:50 та 4 березня о 13:10 на каналі ICTV.

Оскар – 2002

На 74-церемонії, історична воєнна драма «Чорний яструб» була нагороджена двома статуетками «Оскара»: за найкращий звук та монтаж. До речі, фільм заснований на реальних подіях, що трапились в Сомалі у 1993 році під час громадянської війни. «Чорний яструб» – це назва американського бойового вертольота, який було збито під час битви в Могадишо. Цікаво, що у фільмі, крім професійних акторів знімались і реальні учасники цього бою, зокрема Кіт Джонс.

Дивіться фільм «Чорний яструб» 25 лютого о 22:55 та 26 лютого о 13:15 на каналі ICTV.

Оскар – 2009

81-ша церемонія вручення найпочеснішої премії принесла фільму режисера Денні Бойла «Мільйонер із нетрів» аж 8 нагород. Крім того, що картина стала найкращим фільмом 2009 року, вона змогла не просто окупитися, а й принести значний прибуток творцям.

Дивіться фільм «Мільйонер із нетрів» 21 лютого о 23:45 та 22 лютого о 12:10 на каналі ICTV.

Оскар – 2010

На 82-ій церемонії, фільм Квентіна Тарантіно «Безславні виродки» не став лідером за кількістю нагород, проте журі високо оцінило акторську гру Крістофа Вальца, який отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану. До речі, Тарантіно планував зйомки ще на початку 2000-х, але написання сценарію до «Безславних виродків» затягнулося аж на 7 років. Після прем’єри фільму на Каннському фестивалі 2009 року, сценарій картини був виданий окремою книгою і перекладений на кілька мов.

Дивіться фільм «Безславні виродки» 4 березня о 20:30 на каналі ICTV.

Оскар – 2011

У 2011 році шведсько-американський трилер Девіда Фінчера «Дівчина із татуюванням дракона» отримав статуетку «Оскара» у номінації «найкращий монтаж». Загалом, історія про журналіста та бісексуальну хакершу, які розслідують злочин, пов’язаний з ритуальними вбивствами був позитивно сприйнятий більшістю кінокритиків. Головну чоловічу роль у фільмі зіграв Деніел Крейґ, відомий всьому світові як Джеймс Бонд.

Дивіться фільм «Дівчина із татуюванням дракона» 24 лютого о 22:00 та 26 лютого о 00:35 на каналі ICTV.

Оскар – 2013

На 85-ій церемонії вручення премії «Оскар» весела та водночас зворушлива історія Девіда Рассела під назвою «Мій хлопець – псих!» здобула перемогу в номінації «найкраща жіноча роль». До речі, на головну жіночу роль розглядали Рейчел МакАдамс, Кірстен Данст, Олівію Вайлд та Анджеліну Джолі, але все ж, роль дісталась актрисі Дженіфер Лоуренс.

Дивіться фільм «Мій хлопець псих!» 27 лютого о 23:20 та 28 лютого о 12:05 на каналі ICTV.

Оскар – 2014

На церемонії вручення найпрестижнішої премії у 2014 році, науково-фантастичний фільм Альфонсо Куарона «Гравітація» та «Американська афера» Девіда Рассела стали лідерами за кількістю номінацій – по 10 у кожного, проте у кінцевому підсумку «Гравітація» отримала 7 нагород, «Американська афера» – жодної. Історико-біографічна драма режисера Стіва Макквіна «12 років рабства» отримала «Оскар» в номінації найкращий фільм року. Стрічку знято на основі біографії Соломона Нортапа, який протягом 12-ти років переходить від одного рабовласника до іншого, аж поки він не зустрічається із борцем з рабовласницьким станом.

Дивіться фільм «Гравітація» 24 лютого о 20:05 та 25 лютого о 17:00. Фільм «12 років рабства» 1 березня о 22:30 та 2 березня о 12:00 на каналі ICTV.

Оскар – 2015

Історичний трилер «Гра в імітацію» в головній ролі з Бенедиктом Кембербетчем отримав надзвичайно велику кількість позитивних відгуків від кінокритиків, а також отримав нагороду «Оскара» в номінації «найкращий адаптований сценарій». До речі, в процесі торгів між шістьма студіями, в лютому 2014 року права на сценарій придбала «The Weinstein Company» за 7 мільйонів доларів. Це найбільша сума, сплачена за право показу в США на «Європейському кіноринку». 3.Але все ж, лідером на церемонії «Оскар» 2015 року за кількістю номінацій та перемог стала драматична комедія «Бердмен» режисера Алехандро Гонсалеса Іньярітту та фільм «Готель Ґранд Будапешт».

Дивіться фільм «Гра в імітацію» 22 лютого о 23:40 та 23 лютого о 12:10. Фільм «Бердмен» 28 лютого о 23:20 та 3 березня о 01:30 на каналі ICTV.

Оскар – 2016

На 88-ій церемонії вручення нагороди «Оскар», фільм-вестерн талановитого режисера та сценариста Квентіна Тарантіно «Мерзенна вісімка» був номінований у категоріях «найкраща акторка другого плану» та «найкращий оператор», але здобув перемогу в номінації «найкраща музика до фільму». До речі, всю музику до стрічки написав талановитий композитор Енніо Морріконе. За його словами, він спеціально до цієї картини написав музику, яка не схожа на саундтреки до інших вестернів над якими він працював. Цікаво, що Тарантіно використовував музику Морріконе у фільмах «Безславні виродки та «Вбити Білла», а «Мерзенна вісімка» стала їхнім першим спільним творінням.

Дивіться фільм «Мерзенна вісімка» 4 березня о 23:30 на каналі ICTV.

Дати всіх фільмів:

21 лютого 23:45 – «Мільйонер із нетрів»

22 лютого 12:10 – «Мільйонер із нетрів»

22 лютого 23:40 – «Гра в імітацію»

23 лютого 12:10 – «Гра в імітацію»

24 лютого 20:05 – «Гравітація»

24 лютого 22:00 – «Дівчина із татуюванням дракона»

25 лютого 17:00 – «Гравітація»

25 лютого 22:50 – «Чорний яструб»

26 лютого 13:15 – «Чорний яструб»

26 лютого 00:35 – «Дівчина із татуюванням дракона»

27 лютого 23:20 – «Мій хлопець псих!»

28 лютого 12:05 – «Мій хлопець псих!»

28 лютого 23:20 – «Бердмен»

1 березня 22:30 – «12 років рабства»

2 березня 12:00 – «12 років рабства»

3 березня 22:50 – «Форрест Гамп»

3 березня 01:30 – «Бердмен»

4 березня 13:10 – «Форрест Гамп»

4 березня 20:30 – «Безславні виродки»

4 березня 23:30 – «Мерзенна вісімка»