Две недели «Оскара» на ICTV: интересные факты об оскароносных фильмах

Ежегодная премия «Оскар» является самой престижной и известной в мире кино, поэтому фильмы, которые получили заветную статуэтку справедливо считаются лучшими. С 21 февраля по 4 марта телеканал ICTV предлагает своим зрителям посмотреть лучшие фильмы премии «Оскар».
Оскар – 1995
- 27 марта 1995 состоялась 67-я церемония премии «Оскар», которая признала лучшим фильмом драму «Форрест Гамп» в главной роли с Томом Хэнксом.
- Лента собрала более 38 наград по всему миру, а также 6 премий «Оскар»: за лучший фильм, режиссуру, мужскую роль, сценарий, монтаж и визуальные эффекты. Но «Форрест Гамп» стал лидером не только по количеству побед, но и по количеству номинаций.
- Интересно, что Том Хэнкс стал единственным в истории премии, кто получал награду два года подряд. В 1994 году он получил награду за роль умирающего от СПИДа молодого адвоката в драме «Филадельфия».
Смотрите фильм «Форрест Гамп» 3 марта в 22:50 и 4 марта в 13:10 на канале ICTV.
Оскар – 2002
- На 74-церемонии, историческая военная драма «Черный ястреб» была награждена двумя статуэтками «Оскара»: за лучший звук и монтаж.
- Кстати, фильм основан на реальных событиях, произошедших в Сомали в 1993 году во время гражданской войны.
- «Черный ястреб» – это название американского боевого вертолета, который был сбит во время битвы в Могадишо.
- Интересно, что в фильме, кроме профессиональных актеров снимались и реальные участники этого боя, в частности Кит Джонс.
Смотрите фильм «Черный ястреб» 25 февраля в 22:55 и 26 февраля в 13:15 на канале ICTV.
Оскар – 2009
- 81-я церемония вручения почетной премии принесла фильму режиссера Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» 8 наград.
- Кроме того, что картина стала лучшим фильмом 2009 года, она смогла не просто окупиться, но и принести значительную прибыль создателям.
Смотрите фильм «Миллионер из трущоб» 21 февраля в 23:45 и 22 февраля в 12:10 на канале ICTV.
Оскар – 2010
- На 82-ой церемонии, фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» не стал лидером по количеству наград, однако жюри высоко оценило актерскую игру Кристофа Вальца, который получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
- Кстати, Тарантино планировал съемки еще в начале 2000-х, но написание сценария к «Бесславным ублюдкам» затянулось на 7 лет.
- После премьеры фильма на Каннском фестивале 2009 года, сценарий картины был издан отдельной книгой и переведен на несколько языков.
Смотрите фильм «Бесславные ублюдки» 4 марта в 20:30 на канале ICTV.
Оскар – 2011
- В 2011 году шведско-американский триллер Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона» получил статуэтку «Оскара» в номинации «лучший монтаж».
- История о журналисте и бисексуальной хакерше, которые расследуют преступление, связанное с ритуальными убийствами был положительно воспринят большинством кинокритиков.
- Главную мужскую роль в фильме сыграл Дэниел Крейг, известный всему миру как Джеймс Бонд.
Смотрите фильм «Девушка с татуировкой дракона» 24 февраля в 22:00 и 26 февраля в 00:35 на канале ICTV.
Оскар – 2013
- На 85-ой церемонии вручения премии «Оскар» веселая и одновременно трогательная история Дэвида Рассела под названием «Мой парень – псих!» одержала победу в номинации «лучшая женская роль».
- Кстати, на главную женскую роль рассматривали Рэйчел МакАдамс, Кирстен Данст, Оливию Уайлд и Анджелину Джоли, но все же, роль досталась актрисе Дженнифер Лоуренс.
Смотрите фильм «Мой парень псих» 27 февраля в 23:20 и 28 февраля в 12:05 на канале ICTV.
Оскар – 2014
- На церемонии вручения престижной премии в 2014 году, научно-фантастический фильм Альфонсо Куарона «Гравитация» и «Американская афера» Дэвида Рассела стали лидерами по количеству номинаций – по 10 у каждого, однако в конечном итоге «Гравитация» получила 7 наград, «Американская афера»- ни одной.
- Историко-биографическая драма режиссера Стива Маккуина «12 лет рабства» получила «Оскар» в номинации лучший фильм года.
- Лента снята на основе биографии Соломона Нортапа, который в течение 12 лет переходил от одного рабовладельца к другому, пока он не встретился с борцом против рабства.
Смотрите фильм «Гравитация» 24 февраля в 20:05 и 25 февраля в 17:00. Фильм «12 лет рабства» 1 марта в 22:30 и 2 марта в 12:00 на канале ICTV.
Оскар – 2015
- Исторический триллер «Игра в имитацию» в главной роли с Бенедиктом Кембербетчем получил очень большое количество положительных отзывов от кинокритиков, а также получил награду «Оскар» в номинации «лучший адаптированный сценарий».
- Кстати, в процессе торгов между шестью студиями, в феврале 2014 права на сценарий приобрела «The Weinstein Company» за 700 тысяч долларов. Это самая большая сумма, уплаченная за право показа в США на «Европейском кинорынке».
- Но все же, лидером на церемонии «Оскар» 2015 по количеству номинаций и побед стала драматическая комедия «Бёрдмэн» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньяритту и фильм «Отель Гранд Будапешт»
Смотрите фильм «Игра в имитацию» 22 февраля в 23:40 и 23 февраля в 12:10. Фильм «Бёрдмэн» 28 февраля в 23:20 и 3 марта в 01:30 на канале ICTV.
Оскар – 2016
- На 88-ой церемонии вручения награды «Оскар», фильм-вестерн талантливого режиссера и сценариста Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» был номинирован в категориях «лучшая актриса второго плана» и «лучший оператор», но одержал победу в номинации «лучшая музыка к фильму ».
- Кстати, всю музыку к ленте написал талантливый композитор Эннио Морриконе. По его словам, он специально к этой картине написал музыку, которая не похожа на саундтреки к другим вестернам, над которыми он работал.
- Интересно, что Тарантино использовал музыку Морриконе в фильмах «Бесславные ублюдки и «Убить Билла», а «Омерзительная восьмерка» стала их первым совместным творением.
Смотрите фильм «Омерзительная восьмерка» 4 марта в 23:30 на канале ICTV.
Даты всех фильмов:
21 февраля 23:45 – «Миллионер из трущоб»
22 февраля 12:10 – «Миллионер из трущоб»
22 февраля 23:40 – «Игра в имитацию»
23 февраля 12:10 – «Игра в имитацию»
24 февраля 20:05 – «Гравитация»
24 февраля 22:00 – «Девушка с татуировкой дракона»
25 февраля 17:00 – «Гравитация»
25 февраля 22:50 – «Черный ястреб»
26 февраля 13:15 – «Черный ястреб»
26 февраля 00:35 – «Девушка с татуировкой дракона»
27 февраля 23:20 – «Мой парень псих»
28 февраля 12:05 – «Мой парень псих»
28 февраля 23:20 – «Бёрдмэн»
1 марта 22:30 – «12 лет рабства»
2 марта 12:00 – «12 лет рабства»
3 марта 22:50 – «Форрест Гамп»
3 марта 1:30 – «Бёрдмэн»
4 марта 13:10 – «Форрест Гамп»
4 марта 20:30 – «Бесславные ублюдки»
4 марта 23:30 – «Омерзительная восьмерка»
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