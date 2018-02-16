Две недели «Оскара» на ICTV: интересные факты об оскароносных фильмах

Ежегодная премия «Оскар» является самой престижной и известной в мире кино, поэтому фильмы, которые получили заветную статуэтку справедливо считаются лучшими. С 21 февраля по 4 марта телеканал ICTV предлагает своим зрителям посмотреть лучшие фильмы премии «Оскар».

Оскар – 1995

27 марта 1995 состоялась 67-я церемония премии «Оскар», которая признала лучшим фильмом драму «Форрест Гамп» в главной роли с Томом Хэнксом. Лента собрала более 38 наград по всему миру, а также 6 премий «Оскар»: за лучший фильм, режиссуру, мужскую роль, сценарий, монтаж и визуальные эффекты. Но «Форрест Гамп» стал лидером не только по количеству побед, но и по количеству номинаций. Интересно, что Том Хэнкс стал единственным в истории премии, кто получал награду два года подряд. В 1994 году он получил награду за роль умирающего от СПИДа молодого адвоката в драме «Филадельфия».

Смотрите фильм «Форрест Гамп» 3 марта в 22:50 и 4 марта в 13:10 на канале ICTV.

Оскар – 2002

На 74-церемонии, историческая военная драма «Черный ястреб» была награждена двумя статуэтками «Оскара»: за лучший звук и монтаж. Кстати, фильм основан на реальных событиях, произошедших в Сомали в 1993 году во время гражданской войны. «Черный ястреб» – это название американского боевого вертолета, который был сбит во время битвы в Могадишо. Интересно, что в фильме, кроме профессиональных актеров снимались и реальные участники этого боя, в частности Кит Джонс.

Смотрите фильм «Черный ястреб» 25 февраля в 22:55 и 26 февраля в 13:15 на канале ICTV.

Оскар – 2009

81-я церемония вручения почетной премии принесла фильму режиссера Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» 8 наград. Кроме того, что картина стала лучшим фильмом 2009 года, она смогла не просто окупиться, но и принести значительную прибыль создателям.

Смотрите фильм «Миллионер из трущоб» 21 февраля в 23:45 и 22 февраля в 12:10 на канале ICTV.

Оскар – 2010

На 82-ой церемонии, фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» не стал лидером по количеству наград, однако жюри высоко оценило актерскую игру Кристофа Вальца, который получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Кстати, Тарантино планировал съемки еще в начале 2000-х, но написание сценария к «Бесславным ублюдкам» затянулось на 7 лет. После премьеры фильма на Каннском фестивале 2009 года, сценарий картины был издан отдельной книгой и переведен на несколько языков.

Смотрите фильм «Бесславные ублюдки» 4 марта в 20:30 на канале ICTV.

Оскар – 2011

В 2011 году шведско-американский триллер Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона» получил статуэтку «Оскара» в номинации «лучший монтаж». История о журналисте и бисексуальной хакерше, которые расследуют преступление, связанное с ритуальными убийствами был положительно воспринят большинством кинокритиков. Главную мужскую роль в фильме сыграл Дэниел Крейг, известный всему миру как Джеймс Бонд.

Смотрите фильм «Девушка с татуировкой дракона» 24 февраля в 22:00 и 26 февраля в 00:35 на канале ICTV.

Оскар – 2013

На 85-ой церемонии вручения премии «Оскар» веселая и одновременно трогательная история Дэвида Рассела под названием «Мой парень – псих!» одержала победу в номинации «лучшая женская роль». Кстати, на главную женскую роль рассматривали Рэйчел МакАдамс, Кирстен Данст, Оливию Уайлд и Анджелину Джоли, но все же, роль досталась актрисе Дженнифер Лоуренс.

Смотрите фильм «Мой парень псих» 27 февраля в 23:20 и 28 февраля в 12:05 на канале ICTV.

Оскар – 2014

На церемонии вручения престижной премии в 2014 году, научно-фантастический фильм Альфонсо Куарона «Гравитация» и «Американская афера» Дэвида Рассела стали лидерами по количеству номинаций – по 10 у каждого, однако в конечном итоге «Гравитация» получила 7 наград, «Американская афера»- ни одной. Историко-биографическая драма режиссера Стива Маккуина «12 лет рабства» получила «Оскар» в номинации лучший фильм года. Лента снята на основе биографии Соломона Нортапа, который в течение 12 лет переходил от одного рабовладельца к другому, пока он не встретился с борцом против рабства.

Смотрите фильм «Гравитация» 24 февраля в 20:05 и 25 февраля в 17:00. Фильм «12 лет рабства» 1 марта в 22:30 и 2 марта в 12:00 на канале ICTV.

Оскар – 2015

Исторический триллер «Игра в имитацию» в главной роли с Бенедиктом Кембербетчем получил очень большое количество положительных отзывов от кинокритиков, а также получил награду «Оскар» в номинации «лучший адаптированный сценарий». Кстати, в процессе торгов между шестью студиями, в феврале 2014 права на сценарий приобрела «The Weinstein Company» за 700 тысяч долларов. Это самая большая сумма, уплаченная за право показа в США на «Европейском кинорынке». Но все же, лидером на церемонии «Оскар» 2015 по количеству номинаций и побед стала драматическая комедия «Бёрдмэн» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньяритту и фильм «Отель Гранд Будапешт»

Смотрите фильм «Игра в имитацию» 22 февраля в 23:40 и 23 февраля в 12:10. Фильм «Бёрдмэн» 28 февраля в 23:20 и 3 марта в 01:30 на канале ICTV.

Оскар – 2016

На 88-ой церемонии вручения награды «Оскар», фильм-вестерн талантливого режиссера и сценариста Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» был номинирован в категориях «лучшая актриса второго плана» и «лучший оператор», но одержал победу в номинации «лучшая музыка к фильму ». Кстати, всю музыку к ленте написал талантливый композитор Эннио Морриконе. По его словам, он специально к этой картине написал музыку, которая не похожа на саундтреки к другим вестернам, над которыми он работал. Интересно, что Тарантино использовал музыку Морриконе в фильмах «Бесславные ублюдки и «Убить Билла», а «Омерзительная восьмерка» стала их первым совместным творением.

Смотрите фильм «Омерзительная восьмерка» 4 марта в 23:30 на канале ICTV.

Даты всех фильмов:

21 февраля 23:45 – «Миллионер из трущоб»

22 февраля 12:10 – «Миллионер из трущоб»

22 февраля 23:40 – «Игра в имитацию»

23 февраля 12:10 – «Игра в имитацию»

24 февраля 20:05 – «Гравитация»

24 февраля 22:00 – «Девушка с татуировкой дракона»

25 февраля 17:00 – «Гравитация»

25 февраля 22:50 – «Черный ястреб»

26 февраля 13:15 – «Черный ястреб»

26 февраля 00:35 – «Девушка с татуировкой дракона»

27 февраля 23:20 – «Мой парень псих»

28 февраля 12:05 – «Мой парень псих»

28 февраля 23:20 – «Бёрдмэн»

1 марта 22:30 – «12 лет рабства»

2 марта 12:00 – «12 лет рабства»

3 марта 22:50 – «Форрест Гамп»

3 марта 1:30 – «Бёрдмэн»

4 марта 13:10 – «Форрест Гамп»

4 марта 20:30 – «Бесславные ублюдки»

4 марта 23:30 – «Омерзительная восьмерка»