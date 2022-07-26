seach
ICTV - Разом краще
Головна / День Державності: Освітній центр Верховної Ради України анонсує інтерактивну лекцію “Державність – означає Незламність” / 26.07.2022 13:41
26.07.2022 13:41
Поділитися

День Державності: Освітній центр Верховної Ради України анонсує інтерактивну лекцію “Державність – означає Незламність”

День Державності: Освітній центр Верховної Ради України анонсує інтерактивну лекцію “Державність – означає Незламність”

28 липня Україна вперше святкуватиме День Державності! Освітній центр Верховної Ради України розпочинає урочистий тиждень з анонсу інтерактивної лекції: «Державність – означає Незламність» під час якої ви: 

  • дізнаєтеся про основні етапи становлення української Державності;
  • зможете перевірити свої знання під час тематичного квізу; 
  • познайомитеся з видатними історичними постатями – творцями української Державності. 

Коли?

28.07.2022 

Початок о 14:00 

Де?

Онлайн-платформа ZOOM 

Як потрапити?

Зареєструватися за посиланням! 

 

Спільно з Громадською організацією «Молодіжний інтеграційний центр» 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: День Української Державності
26.07.2022 13:41



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь