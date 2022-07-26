День Державності: Освітній центр Верховної Ради України анонсує інтерактивну лекцію “Державність – означає Незламність”
28 липня Україна вперше святкуватиме День Державності! Освітній центр Верховної Ради України розпочинає урочистий тиждень з анонсу інтерактивної лекції:«Державність – означає Незламність» під час якої ви:
дізнаєтеся про основні етапи становлення української Державності;
зможете перевірити свої знання під час тематичного квізу;
познайомитеся з видатними історичними постатями – творцями української Державності.