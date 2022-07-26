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Главная / День Державності: Освітній центр Верховної Ради України анонсує інтерактивну лекцію «Державність — означає Незламність» / 26.07.2022 13:41
26.07.2022 13:41
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День Державності: Освітній центр Верховної Ради України анонсує інтерактивну лекцію «Державність — означає Незламність»

День Державності: Освітній центр Верховної Ради України анонсує інтерактивну лекцію «Державність — означає Незламність»

28 липня Україна вперше святкуватиме День Державності! Освітній центр Верховної Ради України розпочинає урочистий тиждень з анонсу інтерактивної лекції: «Державність – означає Незламність» під час якої ви:

  • дізнаєтеся про основні етапи становлення української Державності;
  • зможете перевірити свої знання під час тематичного квізу;
  • познайомитеся з видатними історичними постатями — творцями української Державності.

Коли?

28.07.2022

Початок о 14:00

Де?

Онлайн-платформа ZOOM

Як потрапити?

Зареєструватися за посиланням!

 

Спільно з Громадською організацією «Молодіжний інтеграційний центр»

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Теги: День Української Державності
26.07.2022 13:41



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