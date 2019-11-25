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Головна / Багач-бідняк: нове протистояння / 25.11.2019 14:16
25.11.2019 14:16
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Багач-бідняк: нове протистояння

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Телеканал ICTV і далі перевіряє мільйонерів на стійкість, а українців – на чуйність. У нестандартному експерименті «Багач-бідняк» найуспішніші бізнесмени України змінять життя в стилі all-inclusive на економ-варіант, щоб довести: доброта існує, і вона завжди винагороджується.

За правилами шоу, українські багатії переодягаються в бідняків і вирушають у незнайоме місто. Там їм потрібно самостійно знайти роботу, прихисток на ніч і їжу на два дні. Учасники не мають права розсекречувати свою особистість, тому спілкуючись з людьми, вони розповідають вигадану історію. Впоравшись з експериментом, бізнесмени відправляються з подарунками до тих, хто допоміг їм вижити, щоб віддячити за доброту.

За три сезони ми запропонували участь майже ста бізнесменам, з яких тільки 20 погодилися.

Ризикових людей дуже мало. Коли дізнаються про правила участі і розуміють, що все відбувається реально, а не на камеру, практично всі відмовляються.

Адже потрібно по-справжньому виживати без помічників, грошей і житла. Але коли наші герої потрапляють у нестандартні для себе умови, вони відкривають нові емоції і стають справжніми, а багато в чому і переосмислюють своє життя, розповідає продюсер проекту Марина Коваль.

Одним з шести сміливців, які погодилися на експеримент, стане тернопільський ресторатор Михайло Гросуляк. Вже сьогодні ми побачимо, чи зможе бізнесмен зі статком у 100 млн гривень пройти випробування бідністю і вижити в незнайомому місті?

Не пропустіть новий випуск реаліті-шоу «Багач-бідняк» в понеділок, 25 листопада, о 20:20 на ICTV.

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Теги: Багач-Бідняк
25.11.2019 14:16
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