Богач-бедняк: новое противостояние

Телеканал ICTV продолжает проверять миллионеров на стойкость, а украинцев – на отзывчивость. В нестандартном эксперименте «Богач-бедняк» самые успешные бизнесмены Украины сменят жизнь в стиле all–inclusive на эконом-вариант, чтобы доказать: доброта существует, и она всегда вознаграждается.

По правилам шоу, украинские богачи переодеваются в бедняков и отправляются в незнакомый город. Там им предстоит самостоятельно найти работу, ночлег и еду на два дня. Участники не имеют права рассекречивать свою личность, поэтому общаясь с людьми, они рассказывают вымышленную историю. Справившись с экспериментом, бизнесмены отправляются с подарками к тем, кто помог им выжить, чтобы отблагодарить за доброту.

– За три сезона мы предложили участие почти ста бизнесменам, из которых только 20 согласились.

Рисковых людей очень мало. Когда узнают о правилах участия и понимают, что все происходит реально, а не на камеру, практически все отказываются.

Ведь нужно по-настоящему выживать без помощников, денег и жилья. Но когда наши герои попадают в нестандартные для себя условия, они открывают новые эмоции и становятся настоящими, а во многом и переосмысливают свою жизнь, – рассказывает продюсер проекта Марина Коваль.

Одним из шести смельчаков, согласившихся на эксперимент, станет тернопольский ресторатор Михаил Гросуляк. Уже сегодня мы увидим, сможет ли бизнесмен с состоянием в 100 млн гривен пройти испытание бедностью и выжить в незнакомом городе?



Не пропустите новый выпуск реалити-шоу «Богач-бедняк» в понедельник, 25 ноября, в 20:20 на ICTV.

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