«Антизомбі»: 5 років протидій російській пропаганді

Цьогоріч програма «Антизомбі» на ICTV відзначила 5-річний ювілей. Вперше у ефір вона вийшла 27 березня 2015 року. Відтоді вже було знято 246 випусків.

«Антизомбі» була створена у відповідь на російську пропаганду, яка особливо активізувалась з початком збройної агресії на Донбасі. Головним предметом програми є детальний розбір та аналіз тенденційної інформації про Україну в закордонних, переважно російських ЗМІ.

Оскільки програма «Антизомбі» виходить в ефірі та в інтернеті, її дивляться за межами України.

Глядачі за кордоном, з окупованих територій та навіть Росії починають усвідомлювати, що ними маніпулюють, а відверту брехню видають за істину.

Однак доносити правду, роз’яснювати її – колосальна робота, яку виконує команда програми. Так ми боремось за зміни у головах. Вони – найцінніший наш результат, – ділиться продюсерка проекту Оксана Дихніч.

Перший випуск «Антизомбі» був присвячений темі українських новин у російському медіапросторі. Автори розібрались, як звичайному жителю РФ показують новини з України, якими психологічними прийомами користуються, як викривлюють картину світу.

Посилання на випуск: https://www.youtube.com/watch?v=sDgoXE08NIo

Рекордний випуск телепрограми вийшов 15 січня 2016-го. Його подивилося більше 4 млн глядачів. Того ж року продюсерка «Антизомбі» Оксана Дихніч отримала відзнаку від Ради національної безпеки та оборони України за протидію інформаційній агресії РФ.

Інформаційна війна у 2020-му не стихає, тож «Антизомбі» залишається актуальним. Впродовж цього року програму вже подивилося майже 9 млн українців.

Не пропускайте «Антизомбі» кожного четверга о 20:20.

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