«Антизомби»: 5 лет противодействия российской пропаганде

В этом году программа «Антизомби» на ICTV отметила 5-летний юбилей. Впервые в эфир она вышла 27 марта 2015. С тех пор уже было снято 246 выпусков.

«Антизомби» была создана в ответ на российскую пропаганду, которая особенно активизировалась с началом вооруженной агрессии на Донбассе. Главным предметом программы является детальный разбор и анализ тенденциозной информации об Украине в зарубежных, преимущественно российских СМИ.

Поскольку программа «Антизомби» выходит в эфире и в интернете, ее смотрят за пределами Украины.

Зрители за рубежом, с оккупированных территорий и даже России начинают осознавать, что ими манипулируют, а откровенную ложь выдают за истину.

Однако доносить правду, разъяснять ее – колоссальная работа, которую выполняет команда программы. Так мы боремся за изменения в головах. Они – наш самый ценный результат, – делится продюсер проекта Оксана Дыхнич.

Первый выпуск «Антизомби» был посвящен теме украинских новостей в российском медиапространстве. Авторы разобрались, как обычному жителю РФ показывают новости Украины, какими психологическими приемами пользуются, как искажают картину мира.

Ссылка на выпуск: https://www.youtube.com/watch?v=sDgoXE08NIo.

Рекордный выпуск телепрограммы вышел 15 января 2016-го. Его посмотрело более 4 млн зрителей. В том же году продюсер «Антизомби» Оксана Дыхнич получила награду от Совета национальной безопасности и обороны Украины за противодействие информационной агрессии РФ.

Информационная война в 2020-м не стихает, поэтому «Антизомби» остается актуальным. В течение этого года программу уже посмотрели почти 9 млн украинцев.

Не пропускайте «Антизомби» каждый четверг в 20:20.

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