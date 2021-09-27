Андрій Ковальський став ведучим святкування ювілею тижневика «Фокус»

Андрій Ковальський став ведучим святкування 15-річчя національного суспільно-політичного тижневика «Фокус».
“У цифрову епоху уже диво, що існують друковані видання. Ще більше диво, що вони святкують поважний ювілей. 15 років журналу “Фокус”! Секрет довголіття простий – якість. Фокус уже давно став синонімом неупередженості та виваженості. На нього рівняються інші видання, а в їхні рейтинги мріють потрапити бізнесмени та політики. Я щасливий, що в цей важливий день був поруч з людьми, які щоденною працею створюють якісний інформаційний продукт. Бажаю ще багато років процвітання і, звісно, з нетерпінням чекатиму наступних номерів”, – зазначив ведучий програми “Факти. Спорт” на ICTV.
Серед гостей івенту були українські політичні діячі, представники бізнесу, мистецтва та спорту, а також голова комітету та учасниці національного конкурсу “Міс Україна-2021”.
Менеджмент видання та ведучий Андрій Ковальський проілюстрували для усіх присутніх довгий творчий шлях одного з провідних ЗМІ України.
Святкову атмосферу створила музична програма заходу, зокрема виступ джаз-квінтету Ольги Лукачової за участі арфістки Єви Панченко. А спеціальною гостею вечора стала співачка Наталія Могилевська зі своєю унікальною джазовою програмою.