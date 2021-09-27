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Головна / Андрій Ковальський став ведучим святкування ювілею тижневика «Фокус» / 27.09.2021 13:05
27.09.2021 13:05
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Андрій Ковальський став ведучим святкування ювілею тижневика «Фокус»

Андрій Ковальський став ведучим святкування ювілею тижневика «Фокус»

Андрій Ковальський став ведучим святкування 15-річчя національного суспільно-політичного тижневика «Фокус». 

“У цифрову епоху уже диво, що існують друковані видання. Ще більше диво, що вони святкують поважний ювілей. 15 років журналу “Фокус”! Секрет довголіття простий – якість. Фокус уже давно став синонімом неупередженості та виваженості. На нього рівняються інші видання, а в їхні рейтинги мріють потрапити бізнесмени та політики. Я щасливий, що в цей важливий день був поруч з людьми, які щоденною працею створюють якісний інформаційний продукт. Бажаю ще багато років процвітання і, звісно, з нетерпінням чекатиму наступних номерів”, – зазначив ведучий програми “Факти. Спорт” на ICTV. 

Телеведучий Андрій Ковальський

Серед гостей івенту були українські політичні діячі, представники бізнесу, мистецтва та спорту, а також голова комітету та учасниці національного конкурсу “Міс Україна-2021”. 

Менеджмент видання та ведучий Андрій Ковальський проілюстрували для усіх присутніх довгий творчий шлях одного з провідних ЗМІ України.

Андрій Ковальський на святкуванні

Святкову атмосферу створила музична програма заходу, зокрема виступ джаз-квінтету Ольги Лукачової за участі арфістки Єви Панченко. А спеціальною гостею вечора стала співачка Наталія Могилевська зі своєю унікальною джазовою програмою. 

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Теги: Андрій Ковальський
27.09.2021 13:05



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