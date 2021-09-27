seach
ICTV - Разом краще
Главная / Андрей Ковальский стал ведущим празднование юбилея еженедельника «Фокус» / 27.09.2021 13:05
27.09.2021 13:05
Поделиться

Андрей Ковальский стал ведущим празднование юбилея еженедельника «Фокус»

Андрей Ковальский стал ведущим празднование юбилея еженедельника «Фокус»

Андрей Ковальский стал ведущим празднования 15-летия национального общественно-политического еженедельника «Фокус».

«В цифровую эпоху уже чудо, что существуют печатные издания. Еще большее чудо, что они празднуют юбилей. 15 лет журналу «Фокус»! Секрет долголетия прост — качество. Фокус уже давно стал синонимом беспристрастности и взвешенности. На него равняются другие издания, а в их рейтинги мечтают попасть бизнесмены и политики. Я счастлив, что в этот важный день был рядом с людьми, которые ежедневным трудом создают качественный информационный продукт. Желаю еще много лет процветания и, конечно, с нетерпением буду ждать следующих номеров», — отметил ведущий программы «Факты. Спорт» на ICTV.

Телеведущий Андрей Ковальский

Среди гостей ивента были украинские политические деятели, представители бизнеса, искусства и спорта, а также председатель комитета и участницы национального конкурса «Мисс Украина-2021».

Менеджмент издания и ведущий Андрей Ковальский проиллюстрировали для всех присутствующих долгий творческий путь одного из ведущих СМИ Украины.

Андрей Ковальский праздновании

Праздничную атмосферу создала музыкальная программа мероприятия, в частности выступление джаз-квинтета Ольги Лукачовой с участием арфистки Евы Панченко. А специальной гостьей вечера стала певица Наталья Могилевская со своей уникальной джазовой программой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: Андрій Ковальський
27.09.2021 13:05



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь