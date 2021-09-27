Андрей Ковальский стал ведущим празднование юбилея еженедельника «Фокус»

Андрей Ковальский стал ведущим празднования 15-летия национального общественно-политического еженедельника «Фокус».

«В цифровую эпоху уже чудо, что существуют печатные издания. Еще большее чудо, что они празднуют юбилей. 15 лет журналу «Фокус»! Секрет долголетия прост — качество. Фокус уже давно стал синонимом беспристрастности и взвешенности. На него равняются другие издания, а в их рейтинги мечтают попасть бизнесмены и политики. Я счастлив, что в этот важный день был рядом с людьми, которые ежедневным трудом создают качественный информационный продукт. Желаю еще много лет процветания и, конечно, с нетерпением буду ждать следующих номеров», — отметил ведущий программы «Факты. Спорт» на ICTV.