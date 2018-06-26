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Головна / Андрій Ковальський організовує турнір ICTV Media Cup / 26.06.2018 13:02

Андрій Ковальський організовує турнір ICTV Media Cup

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Андрій Ковальський в міжнародний день спортивного журналіста організовує турнір з пляжного волейболу серед журналістів. 2 липня в «Olmeca Plage» зберуться журналісти різних ЗМІ та поборються за кубок найкращої команди з пляжного волейболу.

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Мета ICTV Media Cup – власним прикладом підтримати спортивну журналістику і звернути на неї увагу. Ініціатор спортивного турніру – ведучий «Факти.Спорт.» Андрій Ковальський, який вперше вирішив провести турнір з пляжного волейболу. Турнір проведуть за всіма правилами таких змагань – буде олімпійська сітка на вибування. Турнір відбудеться за підтримки Асоціації пляжного волейболу України.

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«Сучасна спортивна журналістика переживає не найкращі часи. У багатьох ЗМІ або зникають спортивні новини, або їхня кількість мінімальна. ICTV, чи не єдиний канал із всеукраїнських, де ще є такі спортивні новини в ефірі. Дуже хочеться зробити турнір регулярним і щоб він став всеукраїнським», – коментує Андрій Ковальський.

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Теги: Андрій Ковальський, спорт, Факти
26.06.2018 13:02
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