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Главная / Андрей Ковальский организует турнир ICTV Media Cup / 26.06.2018 13:02

Андрей Ковальский организует турнир ICTV Media Cup

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Андрей Ковальский в международный день спортивного журналиста организует турнир по пляжному волейболу среди журналистов. 2 июля в «Olmeca Plage» соберутся журналисты различных СМИ и поборются за кубок лучшей команды по пляжному волейболу.

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Цель ICTV Media Cup – собственным примером поддержать спортивную журналистику и обратить на нее внимание. Инициатор спортивного турнира –ведущий «Факты.Спорт» Андрей Ковальский, который впервые решил провести турнир по пляжному волейболу. Турнир проведут по всем правилам таких соревнований – будет олимпийская сетка на выбывание. Турнир пройдет при поддержке Ассоциации пляжного волейбола Украины.

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«Современная спортивная журналистика переживает не лучшие времена. Во многих СМИ или исчезают спортивные новости, или их количество минимально. ICTV, единственный канал из всеукраинских, где еще есть такие спортивные новости в эфире. Очень хочется сделать турнир регулярным и чтобы он стал всеукраинским», – комментирует Андрей Ковальский.

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Теги: Андрій Ковальський, спорт, Факти
26.06.2018 13:02
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