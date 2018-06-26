Андрей Ковальский организует турнир ICTV Media Cup

Андрей Ковальский в международный день спортивного журналиста организует турнир по пляжному волейболу среди журналистов. 2 июля в «Olmeca Plage» соберутся журналисты различных СМИ и поборются за кубок лучшей команды по пляжному волейболу.

Цель ICTV Media Cup – собственным примером поддержать спортивную журналистику и обратить на нее внимание. Инициатор спортивного турнира –ведущий «Факты.Спорт» Андрей Ковальский, который впервые решил провести турнир по пляжному волейболу. Турнир проведут по всем правилам таких соревнований – будет олимпийская сетка на выбывание. Турнир пройдет при поддержке Ассоциации пляжного волейбола Украины.

«Современная спортивная журналистика переживает не лучшие времена. Во многих СМИ или исчезают спортивные новости, или их количество минимально. ICTV, единственный канал из всеукраинских, где еще есть такие спортивные новости в эфире. Очень хочется сделать турнир регулярным и чтобы он стал всеукраинским», – комментирует Андрей Ковальский.

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