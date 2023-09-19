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Головна / 31 рік разом з вами! Ведучі ICTV поділилися ексклюзивними архівними фото до Дня народження телеканалу / 19.09.2023 19:09
19.09.2023 19:09
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31 рік разом з вами! Ведучі ICTV поділилися ексклюзивними архівними фото до Дня народження телеканалу

31 рік разом з вами! Ведучі ICTV поділилися ексклюзивними архівними фото до Дня народження телеканалу

18 вересня один із найбільших та найсміливіших телеканалів українського медіапростору відсвяткував свій 31-й день народження. З цієї нагоди зірки ICTV показали теплі світлини із життя каналу з-за лаштунків, а також поділилися рідкісними архівними фото, деякі з яких публікуються вперше!

За 31 рік каналу вдалося зібрати потужну команду професіоналів, які щодня працюють як злагоджений механізм задля спільної мети: забезпечити глядача лише перевіреною інформацією, допомогти розібратися в ключових подіях сьогодення та, звісно, потішити на дозвіллі найкращою лінійкою серіалів, фільмів та шоу. 

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За ці роки глядач полюбив та довірився нашим незмінним ведучим: керівниці і ведучій програми «Факти» Олені Фроляк, ведучому «Свободи слова» Вадиму Карпʼяку, ведучим програми «Факти тижня» Оксані Соколовій та Сергію Кудімову, ведучим «Ранку у великому місті» Юлії Зорій та Сергію Лиховиді, а також ведучим «Фактів» Юлії Сеник, В’ячеславу Цимбалюку, Анастасії Мазур, Андрію Ковальському, Петру Демʼянчуку та Інні Шевченко. 

Тож давайте разом зазирнемо за лаштунки та подивимось на життя за кадром команди, а також пригадаємо, якими були наші улюблені ведучі на початку карʼєрного шляху ICTV.

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31 рік разом з вами! Ведучі ICTV поділилися ексклюзивними архівними фото до Дня народження телеканалу / 19 фотографій
Теги: ICTV, день народження
19.09.2023 19:09

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