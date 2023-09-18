Від перших кроків незалежності і до перемоги й далі ми разом з вами: ICTV відзначає 31 рік

Сьогодні, 18 вересня, національному телеканалу ICTV виповнився 31 рік, а інформаційна програма Факти відзначає 23-річчя.

ICTV пережив багато змін, щоб стати основним інформаційно-аналітичним каналом зі щоденними випусками новин, популярним політичним ток-шоу, власною серіальною лінійкою та популярним розважальним шоу. За мирні роки – ICTV став каналом №1 в Україні, а Факти – лідером інформаційного простору, якому щодня довіряли мальйони українців. Не дивно, що із початком війни саме ICTV та Факти негайно приєдналися до «Єдиного марафону», щоб інформувати та підтримувати глядачів.

«У нас бойовий настрій, ми втримали інформаційний фронт. Повернули улюблені фільми й програми на ICTV2. Збирали і збираємо допомогу для фронту і тилу, і хай нині святковий настрій на паузі – настане день і ми відзначимо на повну. Від перших кроків незалежності і до перемоги ми разом з вами. Бо разом краще”, – розповіли ведучі каналу у спецролику до Дня народження каналу.

У відео зібрали кадри з-за лаштунків студії програми “Факти” і показали архівні фото команди каналу. Озвучили ролик незмінні ведучі ICTV – керівниця і ведуча програми «Факти» Олена Фроляк, ведучий «Свободи слова» Вадим Карпʼяк, ведучі програми «Факти тижня» Оксана Соколова та Сергій Кудімов, а також ведучі «Фактів» Юлія Сеник, В’ячеслав Цимбалюк, Анастасія Мазур, Андрій Ковальський та Петро Демʼянчук.