28 січня сигнал ICTV буде закодовано. Усі подробиці

Названо нову дату кодування. Вже з 28 січня 2020 року найбільші українські медіа-холдинги – StarLightMedia, 1+1 Media, «Медіа Група Україна» та Inter Media Group – закодують супутниковий сигнал своїх телеканалів. Це означає, що найбільш рейтингові українські телеканали, у тому числі й ICTV та інші телеканали групи StarLightMedia – СТБ, Новий канал, М1, М2 та Оце перестануть мовити у відкритому доступі.

На прохання операторів супутникового мовлення, кодування супутникового сигналу перенесено з 20 на 28 січня 2020 року. Таке рішення зумовлене надмірним ажіотажем на тюнери, великою кількістю дзвінків у колл–центри та заявок, які спеціалісти технічно не встигають виконати.

ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ? ТРИ ПРОСТИХ КРОКИ

Якщо ви не є абонентом супутникового телебачення, кодування не вплине на вас, тому ви можете безперешкодно продовжити переглядати улюблені канали через обраний вами раніше тип мовлення.

Якщо ви − абонент супутнику і хочете надалі користуватися перевагами супутникового ТБ, вам необхідно зробити декілька простих кроків для того, аби не залишитись без доступу до телепрограм, які транслюють ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 та Оце та решта популярних українських телеканалів.

Крок 1: придбати тюнер супутникового телебачення, який підтримує систему кодування «VERIMATRIX».Рекомендована роздрібна вартість тюнера становить 1099 грн.

Впізнати потрібний тюнер ви зможете за маркуванням «УТБ», а придбати у роздрібних мережах електроніки та побутової техніки, в інтернет-магазинах, у майстрів з підключення супутникового обладнання, а також у операторів супутникового телебачення Viasat або XtraTV. Такий тюнер – єдиний сертифікований та підтримує систему кодування Verimatrix. Звертайте на це увагу, коли купуватимете його. Наразі його рекомендована роздрібна вартість становить 1099 грн.

Але це ще не все: дивитись телебачення безкоштовно після кодування не вийде – вам потрібно придбати тюнер та підключитись до одного із двох офіційних операторів супутникового телебачення Viasat або XtraTV, обрати тариф та сплачувати його щомісячну вартість. Інформацію про тарифи та пропозиції офіційних операторів можна знайти за на офіційних сайтах операторів Viasat та XtraTV. Ми радимо вам подбати про заміну тюнерів якомога швидше, аби уникнути ажіотажу та черг.

Крок 2: встановити та налаштувати тюнер.

У випадку, якщо вам не вдається зробити це самостійно, ви можете у телефонному режимі скористатись підтримкою оператора колл-центру провайдера супутникового телебачення, послугами якого ви користуєтесь. Крім цього, за бажанням, у вас є можливість викликати майстра додому для налаштування обладнання – для цього вам необхідно зателефонували до колл-центру вашого оператора та подати заявку на цю послугу.

Крок 3: насолоджуватись переглядом популярних телепередач на ваших улюблених каналах, користуючись усіма перевагами супутникового телебачення:

– до 1000 різноманітних каналів, HD-версії з більш якісною картинкою, цілодобова служба підтримки, надійність, широкий вибір найкращих каналів, додаткові можливості (catch up – перегляд телеперадачі після її виходу).

Чому так відбувається? Які є альтернативи супутниковому мовленню? Усі подробиці дивіться за посиланням

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