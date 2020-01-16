28 января сигнал ICTV будет закодирован. Все подробности

Названа новая дата кодирования. Уже с 28 января 2020 года крупнейшие украинские медиа-холдинги – StarLightMedia, 1+1 Media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group – закодируют спутниковый сигнал своих телеканалов. Это означает, что наиболее рейтинговые украинские телеканалы, в том числе и ICTV и другие телеканалы группы StarLightMedia – СТБ, Новый канал, М1, М2 и вот перестанут вещать в открытом доступе.

По просьбе операторов спутникового вещания, кодирование спутникового сигнала перенесено с 20 на 28 января 2020 года. Такое решение обусловлено чрезмерным ажиотажем на тюнеры, большим количеством звонков в колл-центры и заявок, которые специалисты технически не успевают исполнить.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ? 3 ПРОСТЫХ ШАГА

Если вы не являетесь абонентом спутникового телевидения, кодирование не повлияет на вас, поэтому вы можете беспрепятственно продолжить смотреть любимые каналы через выбранный вами ранее тип речи.

Если вы – абонент спутника и хотите в дальнейшем пользоваться преимуществами спутникового ТВ, вам необходимо сделать несколько простых шагов для того, чтобы не остаться без доступа к телепрограммам, которые транслируют ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и все остальные популярные украинские телеканалы.

Шаг 1: приобрести тюнер спутникового телевидения, который поддерживает кодировку «VERIMATRIX». Рекомендованная розничная стоимость тюнера составляет 1099 грн.

Узнать нужный тюнер вы сможете по маркировке «УТБ», а приобрести можно в розничных сетях электроники и бытовой техники, в интернет-магазинах, у мастеров по подключению спутникового оборудования, а также у операторов спутникового телевидения Viasat или XtraTV. Такой тюнер – единственный сертифицированный и поддерживает кодировку Verimatrix. Обращайте на это внимание при покупке. Сейчас его рекомендованная розничная стоимость составляет 1099 грн.

Но это еще не все: смотреть телевидение бесплатно после кодирования не получится – вам нужно приобрести тюнер и подключиться к одному из двух официальных операторов спутникового телевидения Viasat или XtraTV, выбрать тариф и платить его ежемесячную стоимость. Информацию о тарифах и предложения официальных операторов можно найти на официальных сайтах операторов Viasat и XtraTV. Мы советуем вам позаботиться о замене тюнеров как можно скорее, чтобы избежать ажиотажа и очередей.

Шаг 2: установить и настроить тюнер.

В случае, если вам не удается сделать это самостоятельно, вы можете в телефонном режиме воспользоваться поддержкой оператора колл-центра провайдера спутникового телевидения, услугами которого вы пользуетесь. Кроме этого, по желанию, у вас есть возможность вызвать мастера на дом для настройки оборудования – для этого вам необходимо позвонить в колл-центр оператора и подать заявку на эту услугу.

Шаг 3: наслаждаться просмотром популярных телепередач на ваших любимых каналах, пользуясь всеми преимуществами спутникового телевидения:

– до 1000 различных каналов, HD-версии с более качественной картинкой, круглосуточная служба поддержки, надежность, широкий выбор лучших каналов, дополнительные возможности (catch up – просмотр телепередачи после ее выхода).

Почему так происходит? Какие есть альтернативы спутниковому вещанию? Все подробности смотрите по ссылке

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