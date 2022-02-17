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Головна / 27 червня Мелоді Гардо виступить на Leopolis Jazz Fest / 17.02.2022 19:30
17.02.2022 19:30
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27 червня Мелоді Гардо виступить на Leopolis Jazz Fest

27 червня Мелоді Гардо виступить на Leopolis Jazz Fest

Співачка, піаністка, гітаристка та композитор  Мелоді Гардо вперше відвідає Україну.  Її творчий та життєвий шлях – це подолання тяжких наслідків після ДТП. Сила волі та любов до музики стали для неї найкращою терапією.  Ще перебуваючи у лікарні, вона написала пісні, які стали мініальбомом Some Lessons.

Мелоді Гардо почала грати на фортепіано у дитинстві та стала однією з наймолодших піаністок, серед музикантів, які виступали у нічних клубах Філадельфії. Її музичний світогляд формувався під впливом джазу, фольку, року та попмузики.

Попри всі труднощі, вона записала свій дебютний альбом Worrisome Heart, який був виданий у 2006 та перевиданий у 2007 році лейблом Verve.

У 2009 році з продюсером Ларрі Кляйном та аранжувальником Вінсом Мендосою, відомими своєю роботою з Джоні Мітчелл, Мелоді Гардо продовжила свою роботу на Verve альбомом My One and Only Thrill.  Альбом посів друге місце у джазовому чарті Billboard. У 2012 році вона випустила студійний альбом The Absence, потрапивши до топ-30 Billboard 200 та досягнувши вершини чарту серед джазових альбомів США. Потім вийшли її альбоми Currency of Man на Decca, і концертний Live in Europe.

У 2020 році Мелоді Гардо з Ларрі Кляйном створила альбом Sunset in the Blue, в якому взяли участь такі зірки, як Тіль Бреннер, Антоніо Замбуджо, Ібрагім Маалуф, а також гостем для бонусного треку став Стінг (“Little Something”).  Пісня також увійшла до релізу Стінга Duets, який вийшов у 2021 році.

Нагадуємо дати у 2022 році: Leopolis Jazz Fest 24-28 червня. Резервуйте в календарі!

Фестиваль відбудеться за підтримки Генеральних партнерів: Mastercard, Borjomi.

Мелоді Гардо

Довідка:

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.­­­­­­­­­­­­­­

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17.02.2022 19:30



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