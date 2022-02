27 червня Мелоді Гардо виступить на Leopolis Jazz Fest

Співачка, піаністка, гітаристка та композитор Мелоді Гардо вперше відвідає Україну. Її творчий та життєвий шлях – це подолання тяжких наслідків після ДТП. Сила волі та любов до музики стали для неї найкращою терапією. Ще перебуваючи у лікарні, вона написала пісні, які стали мініальбомом Some Lessons.

Мелоді Гардо почала грати на фортепіано у дитинстві та стала однією з наймолодших піаністок, серед музикантів, які виступали у нічних клубах Філадельфії. Її музичний світогляд формувався під впливом джазу, фольку, року та попмузики.

Попри всі труднощі, вона записала свій дебютний альбом Worrisome Heart, який був виданий у 2006 та перевиданий у 2007 році лейблом Verve.

У 2009 році з продюсером Ларрі Кляйном та аранжувальником Вінсом Мендосою, відомими своєю роботою з Джоні Мітчелл, Мелоді Гардо продовжила свою роботу на Verve альбомом My One and Only Thrill. Альбом посів друге місце у джазовому чарті Billboard. У 2012 році вона випустила студійний альбом The Absence, потрапивши до топ-30 Billboard 200 та досягнувши вершини чарту серед джазових альбомів США. Потім вийшли її альбоми Currency of Man на Decca, і концертний Live in Europe.

У 2020 році Мелоді Гардо з Ларрі Кляйном створила альбом Sunset in the Blue, в якому взяли участь такі зірки, як Тіль Бреннер, Антоніо Замбуджо, Ібрагім Маалуф, а також гостем для бонусного треку став Стінг (“Little Something”). Пісня також увійшла до релізу Стінга Duets, який вийшов у 2021 році.

Нагадуємо дати у 2022 році: Leopolis Jazz Fest 24-28 червня. Резервуйте в календарі!

Фестиваль відбудеться за підтримки Генеральних партнерів: Mastercard, Borjomi.

Довідка:

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.­­­­­­­­­­­­­­

