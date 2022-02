27 июня Мелоди Гардо выступит на Leopolis Jazz Fest

Певица, пианистка, гитаристка и композитор Мелоди Гардо впервые посетит Украину. Ее творческий и жизненный путь – это преодоление тяжелых последствий после ДТП. Сила воли и любовь к музыке стали для нее лучшей терапией. Еще находясь в больнице, она написала песни, ставшие миниальбом Some Lessons.

Мелоди Гардо начала играть на фортепиано в детстве и стала одной из самых молодых пианисток среди музыкантов, выступавших в ночных клубах Филадельфии. Ее музыкальное мировоззрение формировалось под влиянием джаза, фолька, рока и попмузыки.

Несмотря на все трудности, она записала свой дебютный альбом Worrisome Heart, изданный в 2006 и переизданный в 2007 году лейблом Verve.

В 2009 году с продюсером Ларри Кляйном и аранжировщиком Винсом Мендосой, известными своей работой с Джонни Митчелл, Мелоди Гардо продолжила свою работу на Verve альбомом My One and Only Thrill. Альбом занял второе место в джазовом чарте Billboard. В 2012 году она выпустила студийный альбом The Absence, попав в топ-30 Billboard 200 и достигнув вершины чарта среди джазовых альбомов США. Затем вышли ее альбомы Currency of Man на Decca и концертный Live in Europe.

В 2020 году Мелоди Гардо с Ларри Кляйном создала альбом Sunset in the Blue, в котором приняли участие такие звезды как Тиль Бреннер, Антонио Замбуджо, Ибрагим Маалуф, а также гостем для бонусного трека стал Стинг («Little Something»). Песня также вошла в релиз Стинга Duets, вышедший в 2021 году.

Напоминаем даты в 2022 году: Leopolis Jazz Fest 24-28 июня. Резервируйте в календаре!

Фестиваль состоится при поддержке генеральных партнеров: Mastercard, Borjomi.

Справка:

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, ежегодно проходящий в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль прошел в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещает более 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году фестиваль был признан уважаемым британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе производит всемирно известный телеканал Mezzo.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.