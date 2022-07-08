26 років разом: Олена Фроляк дала зворушливе інтервʼю до Дня Сімʼї

Родина – це місце, де тебе люблять всією душею. Це місце сили і натхнення. Це місце спокою і затишку. Це найдорожче, що є в кожного з нас. Війна, яка прийшла в дім до всіх українців, це яскраво підтвердила. Керівниця інформаційної служби ICTV Олена Фроляк дала тепле інтерв’ю, у якому відверто розповіла, як війна змінила стосунки всередині її родини, за що найдужче кохає чоловіка та як підтримує своїх дітей.

Як війна змінила ваші стосунки всередині сім’ї?

Для мене, родина завжди була на першому місці – і в мирний час, і у воєнний. Сім’я стала найпотужнішим оберегом для кожного з нас. Ми дуже переживаємо одне за одного, але попри це не роз’їжджаємося ні по країні, ні по світу – тримаємося купи і турбуємося одне про одного.

Як зараз зазвичай проводите час разом, стали більш домашніми? Можливо, частіше влаштовуєте теплі сімейні вечори?

Так, практично весь час ми проводимо вдома. Я їжджу на роботу здебільшого, коли ефірю. Усі інші питання – вирішую дистанційно. Майже весь місяць я дуже хвилювалася за кожен літр бензину, тому без нагальної потреби на канал на виїжджала. Тим більше весь мій офіс – у моєму комп’ютері. Але завдяки таким обставинам, маю більше часу, який можу приділити своїм рідним. Знаєте, навіть недавно ми вибралися в гості до друзів. Ми дуже скучили за ними, але мене гнітило те, що усі розмови були про війну… Війна зараз поселилася скрізь. І у сімейному житті, і у соціальному, і у спілкування з друзями, з рідними, у роботі…

А про роботу ви говорите з чоловіком вдома чи стараєтесь усі робочі моменти залишити за порогом?

Обговорюємо, звісно. Ділимося своїми думками, ідеями, бо ми ж працюємо в одній професії і дуже добре розуміємо одне одного. Важливо мати людину, якій ти можеш усе розповісти, яка в темі. Але зараз ну ду-у-уже багато розмов про війну. Більше, ніж про роботу чи якісь сімейні побутові справи. Я би навіть хотіла, щоб цих розмов про війну було трошки менше. Та не виходить.

Як ви долаєте сімейні кризи, коли вони виникають? Адже зараз ситуацію ще й загострює стрес війни…

Ми прокидаємося зранку, і розпочинаємо новий день, забуваючи, що було вчора. Чесно скажу вам, це непогане вирішення проблеми. Звісно, бувають ситуації, коли потрібно сісти і обговорити все, або ж попрацювати з психотерапевтом… Але я вважаю, якщо це не якась глибинна криза, що не торкається ваших спільних інтересів, треба просто переступити цей етап і йти далі. А на дрібні суперечки не зважати, тому що не той час.

Ви вже 26 років у шлюбі. Що для вас зараз кохання, крізь таку призму років?

Це повага і віра. Це коли ти точно знаєш, що можеш прийти до цієї людини, пожалітися і ти завжди беззастережно будеш мати рацію. Навіть тоді, коли ти не права. Це розуміння того, що з тобою рідна людина, яка завжди скаже правду і ти у відповідь можеш розказати їй все. Ти з нею можеш бути таким, яким ти є. Кохання – це бажання йти додому. Це бажання щось приготувати смачненьке, зробити сюрприз, купити якусь обновку для рідної людини. Це бажання посидіти ввечері з келихом вина і щось згадати. Це розуміння єдності поглядів і спільності анекдотів, з яких нам однаково смішно. Це все напевно і є кохання.

Модель сім’ї ваших батьків схожа на вашу? Якщо так – чим, якщо ні – чим відрізняється?

Думаю, що ні. У мене тато був більш м’який, поступливий, а Сергій – ні. Мій чоловік по своїй натурі лідер. Я б навіть сказала вибухонебезпечний. Тато у мене був набагато спокійніший. Вони дуже різні.

А ви з мамою близькі за характером, якщо провести паралель?

Я донька своєї мами, тому напевно, ми подібні. Але я би так не порівнювала. Все дуже по-різному. У кожного свої особливості. Плюс зараз час інший. Модель сім’ї у сучасному суспільстві набула інших форм.

Існує теза, що чоловік у сім’ї – голова, а жінка – шия. Як ви ставитеся до цієї думки і чи так у вашій родині?

У кожній сім’ї все індивідуально, як і в людині. У нас немає такого розподілу. У певних речах я покладаюсь на Сергія, в інших – на себе. Є питання, які розрулює чоловік, а є – які я. Звісно, чимало виникає ситуацій щодо яких нам удвох потрібно порадитися. У дуже багатьох моментах Сергій мені допомагає – і по роботі, і по дому, і все, що стосується машини. До речі, от нещодавно я поламала свій адаптер від комп’ютера, – і чесно скажу, тут я без своїх хлопців (чоловіка і сина) не обійшлася б. Сергій, наприклад, дуже добре готує і тут точно я можу подзвонити йому з супермаркету і запитати, який краще рис підійде до плову, а який до голубців. І хто тут головний? Звісно, Соловйов. Але кожна ситуація вимагає свого унікального підходу.

До речі, ви неодноразово у своїх інтерв’ю розповідали як ваш чоловік смачно готує і от зараз натякнули про це. На кому ця роль, як розподіляєте обов’язки?

Все, що стосується перший страв – на мені. Я готую і рибний супчик, і з фрикадельками, і класичний борщик, і зелений. Взагалі у нас перші страви в пошані в сім’ї. І я цьому дуже рада. Вони дуже це все люблять. А все, що стосується других страв, то тут вже чоловік допомагає.

А що зараз, у літній період, готуєте найчастіше?

Ми дуже любимо зелений борщ. Дуже! Зараз ще стараємося готувати щось на барбекю: або курочку, або рибку, або м’яско. І багато овочів їмо: баклажани, свіжа морква, цибуля, молода картопелька, кабачки, цукіні – все-все. Я дуже люблю цибулю на мангалі, коли вона така трішки підсмажена. А картопелька свіжа з укропчиком, з маслом – ну як це можна не любити.

Яка найулюбленіша страва вашої родини?

Ой, багато таких. І вареники з вишнею, і борщ, і шашличок, і рибка смажена, і болгарський перець я дуже люблю фарширувати влітку. Стараємося урізноманітнювати наш раціон. Хлопці, звісно, дуже люблять м’ясо. Я обираю рибу. У всіх свої смаки.

Зараз ви живете втрьох, адже ваша донька Наталя, якій вже 24 роки – переїхала у минулому році до власної квартири. Сину Антону – 17. Напевно, вже не за горами той момент, коли йому теж захочеться стати самостійним. Коли ви ловите себе на цій думці, які переживання у вас на серці? Важко буде відпустити?

Я розумію, що треба буде відпустити дитину. Тим більше він хлопець. І мені здається, чим раніше ми його відпустимо, тим краще для Антоші . Але інколи я заходжу до нього в кімнату, дивлюся, а у нього там… ну, як у хлопця, – і я собі думаю: “Лєнка, ну буде тут чисто. Але коли він переїде від нас, буде ж так сумно без нього”. Тому краще вже там нехай будуть розкидані речі …мі будемо за ним сумувати. Він у нас такий балагур і весельчак.

А чим найбільше пишаєтеся у ваших дітях?

Бажання допомогти іншим і свідомим вибором України. Боюсь “затерти” слово патріотизм: але діти точно патріоти. Антоша заявив: “Мам, я хочу жити тут, навчатися тут і працювати. Ти розумієш, у нас найкраща країна!”. Наталя так взагалі провела 3 місяці у волонтерському хабі у Львові: працювала день і ніч… Досі їй телефонують жінки які виїжджають, ы вона їм досі допомагає….

І ще одна важлива риса дітей – вони добрі в мене. Люди їх хвалять, відзначають їхню приязнь и ввічливість.

Ви як мама, які дасте поради: як підтримувати вже дорослих дітей у їхніх переживаннях щодо війни? Тому що їм теж важко триматися, вони хвилюються щодо свого майбутнього…

У нас так вийшло, що вони всі мене підтримують. Вони мене заспокоюють більше, ніж я їх. Як виявилось, я не така стресостійка, як думала. Звісно, ми ніколи й не переживали такого. Мене це дуже сильно вибило… Коли ти не знаєш, що буде завтра, коли немає майбутнього, немає можливості щось планувати, чекати чогось доброго і світлого… Ми звикли, що прийде літо і ми плануватимемо свою відпустку. Ми про щось мріяли. А тут у тебе забирають мрії – в тебе забирають майбутнє. ..І мої діти і чоловік, як виявилося, в цій ситуації сильніші за мене. Вони мене заспокоюють, вони мені все розповідають, не дають розкиснути зовсім. Ну і звісно, робота рятує. А ще якісь рутинні справи, як то прибирання, приготування їжі, прогулянки з собакою, догляд за квітам на клубмі, чи за своїми огірочками на городі, які в мене от уже достигли… Така рутина рятує. Але найголовніше, що мене підтримує моя сім’я.

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