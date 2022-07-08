26 років разом: Олена Фроляк дала зворушливе інтервʼю до Дня Сімʼї

Папа на связи — Вадим Карпяк дает интервью своим детям — Близкие на расстоянии — День отца 2022
Папа на связи — Егор Крутоголов дает интервью своим детям — Близкие на расстоянии — День отца 2022
Остаемся близкими даже на расстоянии — День Отца — 19 июня
Kalush Orchestra — Олег Псюк: Не все получилось так, как мы хотели — Украина на связи — 4 выпуск
750 мільярдів для України: про що Шмигаль розповів у новому інтерв’ю ведучому ICTV
На расстоянии, но рядом: Юлия Зорий рассказала об отношениях с Алексеем Резниковым во время войны
Известная телеведущая Елена Фроляк призналась, планировала ли покинуть Украину
»Укрзалізниця» получит 50 миллионов евро: Оксана Соколова о помощи от Европейского банка реконструкции и развития