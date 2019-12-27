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Главная / 2019 – исторический год для ICTV / 27.12.2019 12:31
27.12.2019 12:31
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2019 – исторический год для ICTV

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2019 – это год исторических рекордов и больших побед для ICTV. Канал занял первое место по результатам 2-го полугодия, удержал 2-ю позицию и нарастил 7% по сравнению с 2018-м по итогам года среди ТОП-6 украинских телеканалов по основным аудиториям 18-54 (города 50 тыс. +). А любимые зрителями проекты ICTV – «Чрезвычайные новости», «Утро в Большом Городе», «Факты недели», «Дизель Шоу» – получили рекордные доли со времени своего основания!

2019 принес телеканалу ICTV немало достижений:

Программа «Чрезвычайные новости» побила собственные рекорды, получив наивысшую долю за всю историю – 10.8. Это на 11% больше, чем в прошлом году.

Любимая утренняя информационно-развлекательная программа украинцев «Утро в Большом Городе» ежегодно показывает прирост доли и в 2019 получила новые рекордные показатели: самая высокая доля за всю историю – 12 (+ 15% по сравнению с 2018).

Главное политическое шоу Украины «Свобода слова» побило рекорд за последние 5 лет: доля – 6.4 (+ 28% по сравнению с 2018).

«Факты недели. 100 минут» тоже продемонстрировали рекорды телесмотрения. Итоговый еженедельник получил долю 11.8, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Премьерные выпуски лучшего юмористического шоу страны «Дизель Шоу» получили долю 16.5 и это тоже лучший показатель в истории проекта!

2019 высокие показатели демонстрировали легендарные «Факты» и информационно-аналитические программы, в первую очередь «Гражданская оборона».

Успеху телеканала ICTV в 2019 году способствовали и высокие показатели сериалов:

Весной канал запустил успешный сериал «Танк», доля которого составляет 20.5, а охват 6.6 миллионов телезрителей. А 8 серий 5-го сезона уже легендарного детективного сериала «Пес» – собрал долю 15,9 и охватил 9.7 миллионов зрителей.

Кроме этого канал презентовал еще 10 новых крутых сериалов:

Контакт: доля – 11.6; 8.7 млн. зрителей

Проверка на прочность: доля – 11.4; 6.5 млн. зрителей

– Киборги: доля – 11.4; 5 млн. зрителей

Юрчишины: доля – 10.7; 7.5 млн. зрителей

Прятки: доля – 10.4; 4.4. млн. зрителей

Выжить любой ценой: доля – 9.8; 9.4 млн. зрителей

В плену у оборотня: доля – 9.5; 6.7 млн. зрителей

Вскрытие покажет: доля – 9.2; 16 млн. зрителей

На троих 6 сезон: доля – 9; 11 млн. зрителей

Фантом: больше 11 млн. зрителей в пред- прайме

В 2020 году телеканал ICTV также готовит множество крутых премьер: еще больше юмора от «Дизель Шоу», продолжение 5-го сезона любимого детективного сериала страны «Пес», премьеру комедийных детективов «Участковый с ДВРЗ» и «Заклятые друзья», первый в Украине комедийный экшн-сериал о казаках «Казаки. Абсолютно лживая история» и много других интересных проектов. Оставайтесь с нами в новом году – Разом Краще!

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Теги: рекорди ICTV
27.12.2019 12:31
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