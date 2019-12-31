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Головна / Як побороти похмілля: 5 кращих порад / 31.12.2019 10:00
31.12.2019 10:00
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Як побороти похмілля: 5 кращих порад

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Часто на ранок, після бурхливої новорічної вечірки, важко обійтись без такого неприємного явища, як похмілля. Певно, чи не кожному знайомі ці неприємні відчуття: головний біль, слабкість, запаморочення та дратівливість. Як не дати похміллю зіпсувати свято? Ми знаємо 5 кращих порад позбутися цього неприємного стану.

Питна вода

В стані похмілля організм дуже зневоднений, тому рекомендується пити багато води маленькими ковтками. Для кращої ефективності і смаку можна додати лимонний сік.

Контрастний душ

Це допоможе зняти напругу і прискорити відновлюючі процеси в організмі. Але в такому стані протипоказано приймати гарячі ванни, відвідувати лазні, оскільки це може негативно вплинути на серцево-судинну систему.

Фреші з цитрусових та огірковий розсіл

Фреші з цитрусових вмить здатні збадьорити ваш організм, оскільки кислота, яка міститься в них нейтралізує дію алкоголю в крові. Розсіл допомагає зняти інтоксикацію, тонізує та збуджує апетит.

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Гарячі рідкі страви та овочеві салати

Рідкі страви повинні бути нежирними. Найкраще при похміллі допомагає овочевий суп без спецій. А салат зі свіжої капусти та натертої моркви, заправлений огірковим розсолом зменшить відчуття нудоти та покращить ваш апетит.

Свіже повітря

Прогулянка на свіжому повітрі сприяє посиленню кровотоку і прискорить процес виділення шлаків та токсинів з організму. Якщо вам важко вийти з дому, то хоча б не забувайте провітрювати приміщення, аби швидко усунути кисневе голодування мозку.

Пам’ятайте, що хороше самопочуття та чудовий настрій залежить тільки від вас. Дотримуйтесь у всьому почуття міри і незабутні новорічні свята гарантовано!

Юлія Хомік

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Теги: Новий рік, похмілля, Супертато - Поради, Юлія Хомік
31.12.2019 10:00
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