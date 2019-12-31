Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Как побороть похмелье: 5 лучших советов / 31.12.2019 10:00
31.12.2019 10:00
Поделиться

Как побороть похмелье: 5 лучших советов

0

Часто утром, после бурной новогодней вечеринки, трудно обойтись без такого неприятного явления, как похмелье. Вероятно, каждому знакомы эти неприятные ощущения: головная боль, слабость, головокружение и раздражительность. Как не дать похмелью испортить праздник? Мы знаем 5 лучших советов избавиться от этого неприятного состояния.

Питьевая вода

В состоянии похмелья организм очень обезвожен, поэтому рекомендуется пить много воды маленькими глотками. Для лучшей эффективности и вкуса можно добавить лимонный сок.

Контрастный душ

Это поможет снять напряжение и ускорить восстановительные процессы в организме. Но в таком состоянии противопоказано принимать горячие ванны, посещать бани, так как это может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Фреши из цитрусовых и огуречный рассол

Фреши из цитрусовых мгновенно способны взбодрить ваш организм, так как кислота, которая содержится в них нейтрализует действие алкоголя в крови. Рассол помогает снять интоксикацию, тонизирует и возбуждает аппетит.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-cocktail-citrus-juice-mint-ice-image88066947

Горячие жидкие блюда и овощные салаты

Жидкие блюда должны быть нежирными. Лучше всего при похмелье помогает овощной суп без специй. А салат из свежей капусты и натертой моркови, заправленный огуречным рассолом уменьшит чувство тошноты и улучшит аппетит.

Свежий воздух

Прогулка на свежем воздухе способствует усилению кровотока и ускорит процесс выделения шлаков и токсинов из организма. Если вам трудно выйти из дома, то хотя бы не забывайте проветривать помещение, чтобы быстро устранить кислородное голодание мозга.

Помните, что хорошее самочувствие и отличное настроение зависит только от вас. Соблюдайте во всем чувство меры и незабываемые новогодние праздники гарантированы!

Юлия Хомик

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Новий рік, похмілля, Супертато - Поради, Юлия Хомик
31.12.2019 10:00
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати