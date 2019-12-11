ТОП-5 новогодних коктейлей

Накануне Нового года каждая хозяйка должна тщательно продумать не только многообразие праздничных блюд, но и напитков. Мы предлагаем 5 вариантов новогодних коктейлей, которые обязательно понравятся Вам и Вашим гостям!
Коктейль с шампанским и мороженым
Для коктейля Вам понадобится:
шампанское – 400 мл
ром или коньяк – 200 мл
мороженое -700 г
12 кубиков льда
Как приготовить: в каждый бокал поместите кубик льда, мороженое, политое ликером и шампанское. После этого коктейль можно украсить праздничными аксессуарами.
Новогодняя сангрия
Для коктейля Вам понадобится:
сухое вино – 600 мл
лимон – 1 шт.
яблоко – 1 шт.
лайм – 1 шт.
персики – 2 шт.
мед – 4 ст. л.
мята – 3 веточки
Как приготовить: сначала залейте мяту медом, яблоко порежьте на кусочки, а персики, лайм и лимон нарежьте полукольцами. Все фрукты поместите в графин и залейте их вином. Напиток оставьте настаиваться в прохладном месте не менее 5-ти часов. После этого коктейль можно украсить кусочками лимона и мятой.
Праздничная маргарита с клюквой
Для коктейля Вам понадобится:
текила – 2 стакана
клюквенный сок – 1 стакан
апельсиновый ликер – 1 стакан
сок лайма – 2 стакана
Как приготовить: смешать текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер и сок лайма в большой емкости, перелить в бокалы для маргариты и добавить льда.
Алкогольный коктейль с ананасами и шампанским
Для коктейля Вам понадобится:
шампанское – 70 мл
ананасовый сок – 30 мл
ананас 70 г
сахарный сироп – 160 мл
мята
Как приготовить: кусочки ананаса, залитые сахарным сиропом разложите по бокалам. Затем перемешайте ананасовый сок с шампанским и добавьте в бокалы. Готовый напиток можно украсить кусочками ананаса и мятой.
Ягода удачи: коктейль с джином
Для коктейля Вам понадобится:
джин – 50 мл
сахарный сироп – 10 мл
лимонный сок – 20 мл
ягодные ликер – 15 мл
ежевика
мята
лед
Как приготовить: в стакане размять ягоды, влить туда джин, сахарный сироп, лимонный сок и хорошо перемешать. К готовому напитку нужно добавить кубики льда и мяту.
Желаем Вам вкусных и веселых новогодних праздников!
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