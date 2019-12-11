Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / ТОП-5 новогодних коктейлей / 11.12.2019 12:05
11.12.2019 12:05
Поделиться

ТОП-5 новогодних коктейлей

0

Накануне Нового года каждая хозяйка должна тщательно продумать не только многообразие праздничных блюд, но и напитков. Мы предлагаем 5 вариантов новогодних коктейлей, которые обязательно понравятся Вам и Вашим гостям!

Коктейль с шампанским и мороженым

Для коктейля Вам понадобится:

шампанское – 400 мл

ром или коньяк – 200 мл

мороженое -700 г

12 кубиков льда

Как приготовить: в каждый бокал поместите кубик льда, мороженое, политое ликером и шампанское. После этого коктейль можно украсить праздничными аксессуарами.

Новогодняя сангрия

Для коктейля Вам понадобится:

сухое вино – 600 мл

лимон – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

лайм – 1 шт.

персики – 2 шт.

мед – 4 ст. л.

мята – 3 веточки

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-fall-winter-sangria-apples-oranges-pomegranate-cinnamon-image61099508

Как приготовить: сначала залейте мяту медом, яблоко порежьте на кусочки, а персики, лайм и лимон нарежьте полукольцами. Все фрукты поместите в графин и залейте их вином. Напиток оставьте настаиваться в прохладном месте не менее 5-ти часов. После этого коктейль можно украсить кусочками лимона и мятой.

Праздничная маргарита с клюквой

Для коктейля Вам понадобится:

текила – 2 стакана

клюквенный сок – 1 стакан

апельсиновый ликер – 1 стакан

сок лайма – 2 стакана

Как приготовить: смешать текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер и сок лайма в большой емкости, перелить в бокалы для маргариты и добавить льда.

Алкогольный коктейль с ананасами и шампанским

Для коктейля Вам понадобится:

шампанское – 70 мл

ананасовый сок – 30 мл

ананас 70 г

сахарный сироп – 160 мл

мята

ictv_news_post_600x

Как приготовить: кусочки ананаса, залитые сахарным сиропом разложите по бокалам. Затем перемешайте ананасовый сок с шампанским и добавьте в бокалы. Готовый напиток можно украсить кусочками ананаса и мятой.

Ягода удачи: коктейль с джином

Для коктейля Вам понадобится:

джин – 50 мл

сахарный сироп – 10 мл

лимонный сок – 20 мл

ягодные ликер – 15 мл

ежевика

мята

лед

Как приготовить: в стакане размять ягоды, влить туда джин, сахарный сироп, лимонный сок и хорошо перемешать. К готовому напитку нужно добавить кубики льда и мяту.

Желаем Вам вкусных и веселых новогодних праздников!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: коктейли, коктейль, Новий рік, новорічна ніч, новорічні свята
11.12.2019 12:05
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати