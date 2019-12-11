ТОП-5 новогодних коктейлей

Накануне Нового года каждая хозяйка должна тщательно продумать не только многообразие праздничных блюд, но и напитков. Мы предлагаем 5 вариантов новогодних коктейлей, которые обязательно понравятся Вам и Вашим гостям!

Коктейль с шампанским и мороженым

Для коктейля Вам понадобится:

шампанское – 400 мл

ром или коньяк – 200 мл

мороженое -700 г

12 кубиков льда

Как приготовить: в каждый бокал поместите кубик льда, мороженое, политое ликером и шампанское. После этого коктейль можно украсить праздничными аксессуарами.

Новогодняя сангрия

Для коктейля Вам понадобится:

сухое вино – 600 мл

лимон – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

лайм – 1 шт.

персики – 2 шт.

мед – 4 ст. л.

мята – 3 веточки

Как приготовить: сначала залейте мяту медом, яблоко порежьте на кусочки, а персики, лайм и лимон нарежьте полукольцами. Все фрукты поместите в графин и залейте их вином. Напиток оставьте настаиваться в прохладном месте не менее 5-ти часов. После этого коктейль можно украсить кусочками лимона и мятой.

Праздничная маргарита с клюквой

Для коктейля Вам понадобится:

текила – 2 стакана

клюквенный сок – 1 стакан

апельсиновый ликер – 1 стакан

сок лайма – 2 стакана

Как приготовить: смешать текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер и сок лайма в большой емкости, перелить в бокалы для маргариты и добавить льда.

Алкогольный коктейль с ананасами и шампанским

Для коктейля Вам понадобится:

шампанское – 70 мл

ананасовый сок – 30 мл

ананас 70 г

сахарный сироп – 160 мл

мята

Как приготовить: кусочки ананаса, залитые сахарным сиропом разложите по бокалам. Затем перемешайте ананасовый сок с шампанским и добавьте в бокалы. Готовый напиток можно украсить кусочками ананаса и мятой.

Ягода удачи: коктейль с джином

Для коктейля Вам понадобится:

джин – 50 мл

сахарный сироп – 10 мл

лимонный сок – 20 мл

ягодные ликер – 15 мл

ежевика

мята

лед

Как приготовить: в стакане размять ягоды, влить туда джин, сахарный сироп, лимонный сок и хорошо перемешать. К готовому напитку нужно добавить кубики льда и мяту.

Желаем Вам вкусных и веселых новогодних праздников!

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