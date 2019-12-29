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Головна / ТОП-5 чоловічих закусок на Новий рік / 29.12.2019 09:00
29.12.2019 09:00
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ТОП-5 чоловічих закусок на Новий рік

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На святковий стіл в честь Нового року завжди хочеться подати щось особливе. Але закуски повинні бути не лише гарно оформленими, а ще й ситними, аби порадувати наших улюблених чоловіків. Ми пропонуємо Вам 5 рецептів чоловічих закусок на Новий рік.

М’ясні клубочки

Інгредієнти:

м’ясний фарш – 550 г

сіль з перцем за смаком

упаковка листкового тіста

цибуля – 1 шт.

яйця – 2 шт.

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Як приготувати:

1. Фарш перемішайте з цибулиною, яйцями, додайте сіль і перець. Масу потрібно ретельно вимісити.

2. Розкатайте тісто. Товщина шару повинна бути близько 3 мм.

3. Потім наріжте тісто тонкими смужками.

4. З м’ясної начинки сформуйте кульки і кожну з них обмотайте смужками з листкового тіста. Майте на увазі, що смужки тіста не повинні повністю перекривати м’ясну начинку.

5. Викладіть на деко закуску і випікайте при температурному режимі 200 градусів приблизно 35 хвилин.

Закуска із оселедця

Інгредієнти:

малосольний оселедець – 1 шт.

огірок – 1 шт.

сир вершковий – 100 г

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Як приготувати:

1. Оселедець очистіть від шкірки, нутрощів і кісток та видаліть голову. У підсумку вийде дві філейні половинки.

2. Філейні половинки змастіть сиром і посипте огірком, нарізаним соломкою.

3. Загорніть оселедець в рулет за допомогою харчової плівки та поставте в холодильник на кілька годин.

4. Перед подачею зніміть плівку і поріжте на порційні шматочки.

Рулетики з лососем

Інгредієнти:

філе лосося – 500 г

сир – 100 г

прянощі – 1ч.л.

оливкове масло – 1  ст.л.

сіль – 1 ч.л.

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Як приготувати:

1. Філе лосося наріжте тонкими скибочками і кожну з них посипте прянощами, посоліть.

2. Наріжте сир брусочками і покладіть по одному на кожну скибочку лосося.

3. Згорніть із скибочок лосося рулетки та покладіть на деко, змащений маслом.

4. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.

Куряча пастрома з медом і гірчицею

Інгредієнти:

куряче філе – 3 шт.

оцет – 2 ст.л.

мед – 2 ст.л.

гірчиця – 1 ст.л.

перець

сіль

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-sliced-chicken-breast-image18743776

Як приготувати:

1. Перемішайте гірчицю з медом і додайте оцет, ретельно перемішайте соус ще раз, посоліть і поперчіть.

2. Куряче філе викладіть в миску з соусом і добре перемішайте, щоб маринад рівномірно розподілився.

3. Потрібно маринувати філе в холодильнику приблизно 3-4 години.

4. З’єднайте філе кулінарною ниткою так, щоб вийшов рулет округлої форми і ще на годину приберіть в холодильник.

5. Викладіть філе на деко в нагріту до 250 градусів духовку і запікайте 5-7хв. Згодом зменшіть нагрів духовки до 180 градусів і запікайте ще 20 хвилин.

Гратен з куркою і грибами

Інгредієнти:

Куряче філе – 2 шт.

печериці

цибуля – 1 шт.

яйця – 2 шт.

сир – 300 г

Масло, суміш трав, сіль

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-graten-potatoes-minced-meat-portion-ceramic-plate-image49702858

Як приготувати:

1. Ріжемо куряче філе невеликими скибочками, додаємо трави і цибулю, які попередньо потрібно подрібнити в блендері.

2. Після цього смажимо тонко порізані печериці.

3. Додайте яйця, сіль, а також спеції на свій смак і насипте обсмажені гриби.

4. Все це перемішайте і викладіть у форми для випічки. Посипте сиром і відправте в духовку на півгодини.

Бажаємо Вам смачних та веселих новорічних свят!

 

Юлія Хомік

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Теги: Новий рік, Супертато - Рецепти, Юлія Хомік
29.12.2019 09:00
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