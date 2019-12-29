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Главная / ТОП-5 мужских закусок на Новый год / 29.12.2019 09:00
29.12.2019 09:00
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ТОП-5 мужских закусок на Новый год

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На праздничный стол в честь Нового года всегда хочется подать что-то особенное. Но закуски должны быть не только красиво оформленными, но и сытными, чтобы порадовать наших любимых мужчин. Мы предлагаем Вам 5 рецептов мужских закусок на Новый год.

Мясные клубочки

Ингредиенты:

мясной фарш – 550 г

соль с перцем по вкусу

упаковка слоеного теста

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

http://www.dreamstime.com/stock-images-meatballs-cooking-image19753404

Как приготовить:

1. Фарш перемешайте с луковицей, яйцами, добавьте соль и перец. Массу нужно тщательно вымесить.

2. Раскатайте тесто. Толщина слоя должна быть около 3 мм.

3. Затем нарежьте тесто тонкими полосками.

4. С мясной начинки сформируйте шарики и каждый из них обмотайте полосками из слоеного теста. Имейте в виду, что полоски теста не должны полностью перекрывать мясную начинку.

5. Выложите на противень закуску и выпекайте при температурном режиме 200 градусов примерно 35 минут.

Закуска из сельди

Ингредиенты:

малосольная сельдь – 1 шт.

огурец – 1 шт.

сыр сливочный – 100 г

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Как приготовить:

1. Сельдь очистите от кожуры, внутренностей и костей и удалите голову. В итоге получится две филейные половинки.

2. Филейные половинки смажьте сыром и посыпьте огурцом, нарезанным соломкой.

3. Заверните сельдь в рулет с помощью пищевой пленки и поставьте в холодильник на несколько часов.

4. Перед подачей снимите пленку и порежьте на порционные кусочки.

Рулетики с лососем

Ингредиенты:

филе лосося – 500 г

сыр – 100 г

пряности – 1 ч.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-baked-salmon-rolls-table-restaurant-image48601849

Как приготовить:

1. Филе лосося нарежьте тонкими ломтиками и каждый из них посыпьте пряностями, посолите.

2. Нарежьте сыр брусочками и положите по одному на каждый ломтик лосося.

3. Сверните с ломтиков лосося рулетики и положите на противень, смазанный маслом.

4. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Куриная пастрома с медом и горчицей

 

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

уксус – 2 ст.л.

мед – 2 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

перец

соль

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Как приготовить:

1. Перемешайте горчицу с медом и добавьте уксус, тщательно перемешайте соус еще раз, посолите и поперчите.

2. Куриное филе выложите в миску с соусом и хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился.

3. Нужно мариновать филе в холодильнике примерно 3-4 часа.

4. Соедините филе кулинарной нитью так, чтобы получился рулет округлой формы и еще на час уберите в холодильник.

5. Выложите филе на противень в нагретую до 250 градусов духовку и запекайте 5-7 мин. Потом запекайте еще 20 минут, но уже при 180 градусах.

Гратен с курицей и грибами

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

шампиньоны

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

сыр – 300 г

Масло, смесь трав, соль

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-graten-potatoes-minced-meat-portion-ceramic-plate-image49702858

Как приготовить:

1. Режем куриное филе небольшими ломтиками, добавляем травы и лук, предварительно нужно измельчить в блендере.

2. После этого жарим тонко порезанные шампиньоны.

3. Добавьте яйца, соль, а также специи по своему вкусу и насыпьте обжаренные грибы.

4. Все это перемешайте и выложите в формы для выпечки. Посыпьте сыром и отправьте в духовку на полчаса.

Желаем Вам вкусных и веселых новогодних праздников!

 

Юлия Хомик

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Теги: Новий рік, Супертато - Рецепти, Юлия Хомик
29.12.2019 09:00
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