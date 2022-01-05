Продовжуємо новорічний настрій: мультфільми про богатирів перед Різдвом на ICTV

Завтра увечері, 6 січня, ми відсвяткуємо православне Різдво Христове. Це екватор зимових гулянь, а отже, новорічний настрій вже потихеньку йде на спад. Щоб продовжити його пропонуємо подивитись добірку традиційно святкових мультфільмів на ICTV. Яких, читайте у нашому матеріалі!

Як спіймати перо Жар-Птаха

Почне цей день мультфільм «Як упіймати перо Жар-Птаха», який покажуть о 8:05. У ньому розповідається історія молодшого сина царя Берендея, Івана. Він разом зі своїм помічником Сірим Вовком вирушає на пошуки чудесної Жар-птиці.

Іван Царевич та Сірий Вовк

Продовжиться кінопоказ двома мультфільмами із серії «Іван Царевич та Сірий Вовк». Першу частину покажуть о 9:20, а другу – о 10:50. У цій серії мультфільмів також розповідається історія про Івана та його друга Сірого Вовка. Але в цьому трактуванні головний герой зовсім не син царя, а простий “перший зустрічний”, за якого той збирається видати свою примхливу доньку Василісу. Тільки перед тим, як стати Царевичем Івану доведеться пройти кілька випробувань.

У другій частині Іван уже повноправний керівник Тридев’ятого царства, який раз у раз затримується на роботі з обов’язку служби. У цей же час його вже дружина Василина все мріє про колишню романтику. Не придумавши нічого кращого, вона вирішує організувати власне викрадення.

Пригоди Трьох богатирів

Усі мультфільми із серії про пригоди Трьох богатирів покажуть на ICTV після закінчення трансляції попереднього фільму. «Три богатирі та Шамаханська цариця» покажуть о 12:05. У ньому Альоша Попович, Добриня Микитович та Ілля Муромець глибоко одружені та займаються захистом Київської Русі. У цей час київський цар, глянувши на малюнок Шамаханской цариці, без оглядки закохується у ній і вирушає її пошуки. Троє богатирів мають відправитись на пошуки государя та повернути його на престол.

Далі о 13:30 на ICTV пройде трансляція мультфільму «Добриня Микитович та Змій Горинич». Він розповідає історію про київського богатиря, якого цар посилає відшукати його викрадену племінницю Забаву. Її вкрав Змій Горинич, на болота якого збирається Добриня Микитович.

О 14:40 відбудеться трансляція мультфільму «Альоша Попович і Тугарин Змій». Це перший фільм із цієї серії, що поклав початок великої мультиплікаційної франшизи про богатирів. У ньому розповідається історія про молодого юнака Альошу, який має величезну силу, але при цьому й не меншу незграбність. Через останню якість страждає ціле село, звідки він родом. Тепер йому доведеться вирушити на пошуки вкраденого Тугариним Змієм золота його народу.

О 16:00 розпочнеться показ мультфільму «Ілля Муромець та Соловей Розбійник». До речі, саме цей герой улюблений у більшості шанувальників франшизи. У фільмі розповідається про те, як на Київську Русь раз у раз нападають загони розбійників під проводом свистуна Солов’я. Після чергового рейду, князь наказує богатирю Іллі Муромцю піти за ворогами, відшукати їх і відібрати награбоване.

О 17:30 відбудеться показ «Три богатирі на далеких берегах» – найсвіжішого мультфільму франшизи про богатирів. У центрі сюжету знову наші улюблені герої та Баба-Яга, яка за допомогою чаклунства відіслала їх усіх із Русі за сім морів на таємничий острів. У цей же час відьма разом із Коливаном вирішує захопити владу у Києві. Протистояти цій парочці негідників буде цар, кінь Юлій та родичі богатирів.

Продовжуйте свій новорічний настрій завтра разом із ICTV!

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