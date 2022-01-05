Продолжаем новогоднее настроение: мультфильмы о богатырях в перед Рождеством на ICTV

Завтра вечером, 6 января, мы отпразднуем православное Рождество Христово. Это экватор зимних гуляний, а значит новогоднее настроение уже потихоньку идет на спад. Чтобы продлить его предлагаем посмотреть подборку традиционно праздничных мультфильмов на ICTV. Каких, читайте в нашем материале!

Как споймать перо Жар-Птицы

Начнет этот день мультфильм «Как споймать перо Жар-Птицы», который покажут в 8:05. В нем рассказывается история младшего сына царя Берендея, Ивана. Он вместе со своим помощником Серым Волком отправляется на поиски великолепной Жар-птицы.

Иван Царевич и Серый Волк

Продолжится кинопоказ двумя мультфильмами из серии «Иван Царевич и Серый Волк». Первую часть покажут в 9:20, а вторую — в 10:50. В этой серии мультфильмов также повествуется история об Иване и его друге Сером Волке. Но в этой трактовке главный герой вовсе не сын царя, а простой «первый встречный», за которого тот собирается выдать свою капризную дочь Василису. Только вот перед тем, как стать Царевичем Ивану предстоит пройти несколько испытаний.

Во второй части Иван уже полноправный руководитель Тридевятого царства, который то и дело задерживается на работе по долгу службы. В это время его уже жена Василиса все мечтает о былой романтике. Не придумав ничего лучше, она решает организовать собственное похищение…

Приключения Трех богатырей

Все мультфильмы из серии о приключениях Трех богатырей покажут на ICTV после окончания трансляции предыдущего фильма. «Три богатыря и Шамаханская царица» покажут в 12:05. В нем Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец глубоко женаты и занимаются защитой Киевской Руси. В это же время киевский царь взглянув на рисунок Шамаханской царицы без оглядки влюбляется в нее и отправляется на ее поиски. Трое богатырей должны отправиться на поиски государя и вернуть его на престол.

Далее в 13:30 на ICTV пройдет трансляция мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Он рассказывает историю о киевском богатыре, которого царь посылает отыскать его похищенную племянницу Забаву. Ее украл Змей Горыныч, на болота к которому и собирается Добрыня Никитич.

В 14:40 пройдет трансляция мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей». Это первый фильм из этой серии, положивший начало большой мультипликационной франшизе о богатырях. В нем рассказывается история о молодом юноше Алеше, обладающем величайшей силой, но не меньшей неуклюжестью. Из-за последнего качества страдает целая деревня, откуда он родом. Теперь ему придется отправиться на поиски украденного Тугариным Змеем золота его народа.

В 16:00 начнется показ мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник». К слову, именно этот герой является любимым у большинства поклонников франшизы. В фильме рассказывается о том, как на Киевскую Русь то и дело нападают отряды разбойников под предводительством свистуна Соловья. После очередного рейда, князь приказывает богатырю Илье Муромцу пойти следом за врагами, отыскать их и отобрать награбленное.

В 17:30 состоится показ «Три богатыря на дальних берегах» — самого свежего мультфильма франшизы о богатырях. В центре сюжета снова наши любимые герои и Баба-Яга, которая при помощи колдовства отослала их всех с Руси за семь морей на таинственный остров. В это же время колдунья вместе с Колываном решает захватить власть в Киеве. Противостоять этой парочке негодяев будет царь, конь Юлий и родственники богатырей.

Продолжайте свое новогоднее настроение завтра вместе с ICTV!

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