Телеканал – це не лише тисячі відео на рік, але й десятки тисяч слів, що їх супроводжують. Команда ICTV.ua вирішила показати, як виглядають слова, що ними жив телеканал №1 протягом 2021 року і завдяки штучному інтелекту перетворила назви всіх опублікованих цьогоріч відео на святкові прикраси.

Ми проаналізували понад 16 тисяч відео, опублікованих 2021-го року на ресурсах каналу ICTV і перетворили їх на кульки, поглянувши на які можна зрозуміти чим жили проекти ICTV.

Чим саме запам’ятався 2021 рік? Шукайте відповідь на новорічних кульках від улюблених проектів каналу ICTV та підводьте підсумки року разом з нами.















Підсумки року: нейромережа прикрасила ялинку ICTV / 8 фотографій

Команда ICTV вітає глядачів з прийдешніми святами! Залишайтесь з нами в новому році – Разом Краще!

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