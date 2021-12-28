Итоги года: нейросеть украсила елку ICTV

Телеканал — это не только тысячи видео в год, но и десятки тысяч сопровождающих их слов. Команда ICTV.ua решила показать, как выглядят слова, которыми жил телеканал №1 в течение 2021 года и благодаря искусственному интеллекту превратила названия всех опубликованных в этом году видео в праздничные украшения.
Мы проанализировали более 16 тысяч видео, опубликованных в 2021 году на ресурсах канала ICTV и превратили их в шарики, взглянув на которые можно понять, чем жили проекты ICTV.
Чем запомнился 2021 год? Ищите ответ на новогодних шариках от любимых проектов канала ICTV и подводите итоги года вместе с нами.