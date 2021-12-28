seach
ICTV - Разом краще
Главная / Итоги года: нейросеть украсила елку ICTV / 28.12.2021 18:19
28.12.2021 18:19
Поделиться

Итоги года: нейросеть украсила елку ICTV

Итоги года: нейросеть украсила елку ICTV

Телеканал — это не только тысячи видео в год, но и десятки тысяч сопровождающих их слов. Команда ICTV.ua решила показать, как выглядят слова, которыми жил телеканал №1 в течение 2021 года и благодаря искусственному интеллекту превратила названия всех опубликованных в этом году видео в праздничные украшения.

Мы проанализировали более 16 тысяч видео, опубликованных в 2021 году на ресурсах канала ICTV и превратили их в шарики, взглянув на которые можно понять, чем жили проекты ICTV.

Чем запомнился 2021 год? Ищите ответ на новогодних шариках от любимых проектов канала ICTV и подводите итоги года вместе с нами.

image image image image image image image image
Итоги года: нейросеть украсила елку ICTV / 8 фотографий

Команда ICTV поздравляет зрителей с грядущими праздниками! Оставайтесь с нами в новом году – Разом Краще!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: ICTV, Новий рік
28.12.2021 18:19



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь