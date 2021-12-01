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Головна / Олена Фроляк стала героїнею “Екзамену” на YouTube-каналі Маші Єфросиніної / 01.12.2021 12:44
01.12.2021 12:44
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Олена Фроляк стала героїнею “Екзамену” на YouTube-каналі Маші Єфросиніної

Олена Фроляк стала героїнею “Екзамену” на YouTube-каналі Маші Єфросиніної

Топ-ведуча України Олена Фроляк стала героїнею нового випуску “Екзамену” на YouTube-каналі Маші Єфросиніної. 

Керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV розповіла, як будучи журналісткою регіонального телебачення потрапила на стажування в CNN в США, а після повернення в Україну зустріла свого майбутнього чоловіка по той бік телевізійної камери.

Про день народження із Зеленським, зриви у прямому ефірі, критику мами та більше – у екзамені на відвертість за посиланням.

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Теги: Інтерв'ю, Олена Фроляк
01.12.2021 12:44



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