Олена Фроляк стала героїнею “Екзамену” на YouTube-каналі Маші Єфросиніної

Топ-ведуча України Олена Фроляк стала героїнею нового випуску “Екзамену” на YouTube-каналі Маші Єфросиніної.

Керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV розповіла, як будучи журналісткою регіонального телебачення потрапила на стажування в CNN в США, а після повернення в Україну зустріла свого майбутнього чоловіка по той бік телевізійної камери.

Про день народження із Зеленським, зриви у прямому ефірі, критику мами та більше – у екзамені на відвертість за посиланням.

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