Елена Фроляк стала героиней «Экзамена» на YouTube-канале Маши Ефросининой

Топ-ведущая Украины Елена Фроляк стала героиней нового выпуска «Экзамена» на YouTube-канале Маши Ефросининой.

Руководитель информационной службы телеканала ICTV рассказала, как будучи журналисткой регионального телевидения попала на стажировку в CNN в США, а по возвращении в Украину встретила своего будущего мужа по ту сторону телевизионной камеры.

О дне рождения с Зеленским, срывах в прямом эфире, критике мамы и больше — в экзамене на откровенность по ссылке.

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