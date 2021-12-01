seach
ICTV - Разом краще
Главная / Елена Фроляк стала героиней «Экзамена» на YouTube-канале Маши Ефросининой / 01.12.2021 12:44
01.12.2021 12:44
Поделиться

Елена Фроляк стала героиней «Экзамена» на YouTube-канале Маши Ефросининой

Елена Фроляк стала героиней «Экзамена» на YouTube-канале Маши Ефросининой

Топ-ведущая Украины Елена Фроляк стала героиней нового выпуска «Экзамена» на YouTube-канале Маши Ефросининой.

Руководитель информационной службы телеканала ICTV рассказала, как будучи журналисткой регионального телевидения попала на стажировку в CNN в США, а по возвращении в Украину встретила своего будущего мужа по ту сторону телевизионной камеры.

О дне рождения с Зеленским, срывах в прямом эфире, критике мамы и больше — в экзамене на откровенность по ссылке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: Інтерв'ю, Олена Фроляк
01.12.2021 12:44



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь