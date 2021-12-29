Новий рік із ICTV. Що дивитися під час зимових свят

Вже завтра напередодні Нового року на ICTV стартує марафон святкових фільмів та передач. Ми зібрали невеликий гайд, що дивитись на каналі під час зимових канікул.

Четвер, 30 грудня

О 20:30 на ICTV покажуть фільм із улюбленими персонажами із серіалу «Дільничний із ДВРЗ» Сергієм Бондарем та Петром Дзюбою. Героям доведеться покинути межі рідного району, щоб урятувати торговий центр від масштабної афери.

Спеціальний випуск для глядачів ICTV підготував серіал «Пес». Його покажуть одразу після закінчення трансляції попереднього фільму, о 21:15. У новорічному випуску Макс і Пес знову вирушать на боротьбу зі злочинністю, але у святковому форматі.

П’ятниця, 31 грудня

З восьмої ранку передноворічного дня на глядачів чекають улюблені мультфільми: «Як зловити перо Жар-Птиці» (8:00), «Добриня Микитович і Змій-Горинич» (9:30), «Альоша Попович і Тугарин Змій» (10:50) , «Ілля Муромець і Соловей Розбійник» (12:25), «Три богатирі на далеких берегах» (14:00), «Іван Царевич та Сірий Вовк» (15:25), «Іван Царевич та Сірий Вовк-2» (17:00), «Три богатирі та Шамаханська цариця» (18:30).

Після закінчення трансляції всіх мультфільмів о 20:00 на ICTV почнеться показ новорічного «Дизель Шоу». Після промови президента опівночі програма продовжиться.

Субота, 1 січня

Перший день нового року готує глядачам кінопоказ, що складається із трьох фільмів франшизи «Хоббіт». «Хоббіт: Несподівана подорож» відкриє цей показ о 15:50. Далі за ним піде фільм «Хоббіт: Пустош Смауга» о 18:50. А закінчиться показ серії фільмом «Хоббіт: Битва п’яти воїнств» о 21.40.

Неділя, 2 січня

Після суботнього приквела глядачі плавно перейдуть до основної серії франшизи – фільмів про подорож Фродо Беґгінса. О 13:55 покажуть «Володар перснів: Братство персня». О 17:05 – «Володар перснів: Дві вежі». О 20:25 – «Володар перснів: Повернення короля»

Понеділок, 3 січня

У додатковий вихідний із першої половини новорічних свят глядачі ICTV зранку зможуть переглянути класичні комедії про поліцейських. Почнеться показ о 7:55 із фільму «Шоу починається». Далі о 9:50 буде фільм «Стій! Або мама стрілятиме». Об 11:35 покажуть фільм «Діамантовий поліцейський». З 13.30 відбудеться повтор новорічного «Дизель Шоу». О 19:10 та о 21:00 глядачі побачать першу та другу частини фільмів про Крокодила Данді.

Щасливих вам свят та приємного перегляду на ICTV!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.