Новый год с ICTV. Что смотреть во время зимних праздников

Уже завтра в преддверии Нового года на ICTV стартует марафон праздничных фильмов и передач. Мы собрали небольшой гайд, что смотреть на канале во время зимних каникул.

Четверг, 30 декабря

В 20:30 на ICTV покажут фильм с любимыми персонажами из сериала «Участковый с ДВРЗ» Сергеем Бондарем и Петром Дзюбой. Героям предстоит покинуть пределы родного района, чтобы спасти торговый центр от масштабной аферы.

Специальный выпуск для зрителей ICTV подготовил и сериал «Пес». Его покажут сразу после окончания трансляции предыдущего фильма, в 21:15. В новогоднем выпуске Макс и Пес снова отправятся на борьбу с преступностью, но в более праздничном формате.

Пятница, 31 декабря

С восьми утра предновогоднего дня зрителей ждут любимые мультфильмы: «Как споймать перо Жар-Птицы» (8:00), «Добрыня Никитич и Змей-Горыныч» (9:30), «Алеша Попович и Тугарин Змей» (10:50), «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (12:25), «Три богатыря на дальних берегах» (14:00), «Иван Царевич и Серый Волк» (15:25), «Иван Царевич и Серый Волк-2» (17:00), «Три богатыря и Шамаханская царица» (18:30).

После окончания трансляции всех мультфильмов, в 20:00 на ICTV начнется показ новогоднего «Дизель Шоу». После речи президента в полночь, программа продолжится.

Суббота, 1 января

Первый день нового года готовит зрителям кинопоказ, состоящий из трех фильмов франшизы «Хоббит». «Хоббит: Нежданное путешествие» откроет этот показ в 15:50. Далее за ним последует фильм «Хоббит: Пустошь Смауга» в 18:50. А закончится показ серии фильмом «Хоббит: Битва пяти воинств» в 21:40.

Воскресенье, 2 января

После субботнего приквела зрители плавно перейдут к основной серии франшизы — фильмам о путешествии Фродо Беггинса. В 13:55 покажут «Властелин колец: Братство кольца». В 17:05 — «Властелин колец: Две башни». В 20:25 — «Властелин колец: Возвращение короля»

Понедельник, 3 января

В дополнительный выходной из первой половины новогодних праздников зрители ICTV с утра смогут посмотреть классические комедии о полицейских. Начнется показ в 7:55 с фильма «Шоу начинается». Далее в 9:50 последует фильм «Стой! Или мама будет стрелять». В 11:35 покажут фильм «Бриллиантовый полицейский». С 13:30 состоится повтор новогоднего «Дизель Шоу». В 19:10 и в 21:00 зрители увидят первую и вторую части фильмов о Крокодиле Данди.

Счастливых вам праздников и приятного просмотра на ICTV!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.