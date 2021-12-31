Непересічні рекомендації: добірка фільмів із новорічним настроєм від редакції ICTV

Ось і настав останній день 2021 року. Ви напевно перебуваєте в передчутті свята, продумуєте бажання, які писатимете на папірці опівночі, і починаєте накривати на стіл. А все це можна робити під якийсь затишний новорічний фільм.

Пара на свята (2020)

Сучасна комедія про сучасних людей із сучасними проблемами. Це фільм, який розповість історію про дівчину, чиє життя зосереджене навколо роботи, а серце розбите колись ідеальним колишнім. Збираючись на свята з сім’єю, вона постійно вислуховує нотації матері, яка журиться, що дочка у свої майже 30 ще одна. Якось у супермаркеті доля підносить героїні «подарунок» у вигляді хлопця, який шукає собі партнера «на свята».

Нехай іде сніг (2019)

Хоч це і комедія, але вона про те, як важливо залишатися собою і не зраджувати своїх мрій. У ній розповідається одразу кілька паралельних історій про підлітків у різних життєвих обставинах. Одна дівчина не може зважитися вступити до коледжу через хворобу матері. Хлопець та дівчина, які товаришують з дитинства, ніяк не освідчаться один одному у коханні. Дівчина із закусочної соромиться своєї орієнтації, а її подруга збожеволіла на своєму бойфренді і не хоче проводити з нею час. І як же всі ці проблеми може вирішити така дрібниця, як сніг?

Різдво на двох (2019)

Цей неймовірно зворушливий фільм розповість історію про дівчину, в житті якої все якось навперейми. Героїня ніяк не може знайти своє місце в цьому божевільному світі. Маючи прекрасні вокальні дані, вона працює в різдвяному магазині і постійно мотається кастингами, щоб отримати роль в якомусь пересічному мюзиклі, але отримує лише відмови. Все починає змінюватись, коли вона зустрічає біля своєї лавки хлопця. І здається, що далі сюжет зрозумілий, але все не так просто, адже цей хлопець має один секрет.

«Старий» Новий рік (2011)

Напевно, багато хто бачив цей добрий фільм 2011 року, але нам здається, йому саме місце в цій добірці. Кіно оповідає історії одразу кількох персонажів, що перебувають напередодні Нового року у різних життєвих обставинах. Один із них – літній вмираючий чоловік у лікарні. Інша – секретарка, яка перед святом вирішила виконати всі дані собі обіцянки. Третій – продюсер шоу на Таймс Сквер. А четвертий – взагалі тип, який ненавидить Новий рік. Наприкінці фільму всі сюжетні лінії несподівано переплетуться між собою.

Новорічний корпоратив (2016)

Комічний фільм із великою кількістю чорного гумору та відсутністю глибини думки. Але, повно, ті, хто бував хоча б на одному корпоративі, чудово розуміє, що під Новий рік в офісі може статися що завгодно. У кіно розповідається історія про керівника IT-компанії, чия сестра генеральний директор збирається закрити підприємство. Через це головний герой разом із наближеними колегами вирішує влаштувати потужний новорічний корпоратив, щоб залучити та отримати великого клієнта. Але як належить комедії, все виходить з-під контролю.

ICTV бажає вам веселих свят і всього найкращого наступного року!

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