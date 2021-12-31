Незаурядные рекомендации: подборка фильмов с новогодним настроением от редакции ICTV

Вот и наступил последний день 2021 года. Вы наверняка находитесь в предвкушении праздника, продумываете желания, которые будете писать на бумажке в полночь, и начинаете накрывать на стол. А ведь все это можно делать под какой-то уютный новогодний фильм.

Пара на праздники (2020)

Современная комедия о современных людях с современными проблемами. Это фильм, который расскажет историю о девушке, чья жизнь сосредоточена вокруг работы, а сердце разбито некогда идеальным бывшим. Собираясь по праздникам с семьей, она постоянно выслушивает нотации матери, которая сокрушается, что дочь в свои почти 30 еще одна. Однажды в супермаркете судьба преподносит героине «подарочек» в виде парня, который ищет себе партнера «на праздники».

Пусть идет снег (2019)

Хоть это и комедия, но она о том, как важно оставаться собой и не предавать свои мечты. В ней рассказывается сразу несколько параллельных историй о подростках в разных жизненных обстоятельствах. Одна девушка не может решиться поступить в колледж из-за болезни матери. Парень и девушка, которые дружат с детства, никак не признаются друг другу в любви. Девушка из закусочной стесняется своей ориентации, а ее подруга помешалась на своем бойфренде и не хочет проводить с ней время. И как же все эти проблемы может решить такая мелочь, как снег?

Рождество на двоих (2019)

Этот невероятно трогательный фильм расскажет историю о девушке, в жизни которой все как-то наперекосяк. Героиня никак не может найти свое место в этом безумном мире. Имея прекрасные вокальные данные, она работает в рождественском магазине и постоянно мотается по кастингам, чтобы получить роль в каком-нибудь заурядном мюзикле, но получает отказы. Все начинает меняться, когда она встречает возле своей лавки парня. И кажется, что дальше сюжет понятен, но все не так просто, ведь у этого героя есть один секрет.

«Старый» Новый год (2011)

Наверняка многие видели этот добрый фильм 2011 года, но нам кажется, ему самое место в этой подборке. Кино повествует истории сразу нескольких персонажей, находящихся в преддверие Нового года в разных жизненных обстоятельствах. Один из них — пожилой умирающий мужчина в больнице. Другая — секретарша, которая перед праздником решила исполнить все данные себе обещания. Третий — продюсер шоу на Таймс Сквер. А четвертый — и вовсе тип, который ненавидит Новый год. В конце фильма все сюжетные линии неожиданным образом переплетутся между собой.

Новогодний корпоратив (2016)

Хлесткий фильм с обилием черного юмора и отсутствием глубины мысли. Но, полно, те кто бывал хотя бы на одном корпоративе, прекрасно понимает, что под Новый год в офисе может произойти что угодно. В кино рассказывается история о руководителе IT-компании, чья сестра генеральный директор, собирается закрыть предприятие. Из-за этого главный герой вместе с приближенными коллегами решает устроить мощный новогодний корпоратив, дабы привлечь и заполучить крупного клиента. Но как полагается комедии, все выходит из-под контроля.

ICTV желает вам веселых праздников и всего наилучшего в наступающем году!

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