Любовний гороскоп на 2021 рік від ICTV

Чого очікувати в 2021 році знакам Зодіаку? Кому пощастить зустріти свою другу половинку, а кого може спіткати розчарування? Дізнайтеся просто зараз в любовному гороскопі на 2021 рік від ICTV.

ОВЕН (21 березня – 20 квітня)

Зірки прогнозують успіх в сфері особистих відносин. На вас очікує безліч приємних знайомств та зустрічей з цікавими людьми. Щасливим цей рік буде для сімейних представників вашого знаку. Велика ймовірність закохатися в свою другу половинку з новою силою. Ваші почуття стануть тільки міцнішими, а в стосунках з’явиться ще більше довіри.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 20 травня)

Всі конфлікти та непорозуміння нарешті залишаться в минулому. Рік Білого Металевого Бика принесе вам спокій та гармонію в сімейне життя. Зірки радять більше піклуватися про кохану людину, враховувати її інтереси при прийнятті важливих рішень, а також не ревнувати. У вас для цього немає абсолютно ніякого приводу, тому можете бути спокійними та насолоджувати сімейним затишком.

БЛИЗНЮКИ (21 травня – 21 червня)

На багатьох Близнюків в новому році чекає запаморочливий роман! Проте для когось він залишиться яскравим спогадом, а хтось серйозно закохається. На сімейних чекає справжня ідилія. Ви кохаєте свою половинку з кожним роком все більше і це почуття взаємне. Вам навіть неочікувано захочеться поповнення в сім’ї. Також в 2021 Близнюки почнуть більше часу проводити в родинному колі, а друзі відійдуть на другий план.

РАК (22 червня – 22 липня)

Самотні Раки, які мріють зустріти свою долю, повинні в новому році якомога частіше ходити на вечірки. Лише дозвілля у великих компаніях допоможе вам знайти свою пару. Крім того, Раки нарешті зможуть навчитися підтримувати баланс між сім’єю та роботою і навіть знаходити час на себе. Також сімейним Ракам зірки радять задуматись про поповнення.

ЛЕВ (23 липня – 23 серпня)

Самотні Леви швидше віддаватимуться роботі, аніж пошуку нових стосунків, а сімейні – насолоджуватимуться гармонією, домашнім затишком та почуттями, які стають все міцнішими. Якщо раніше ви могли витрачати більше часу на спілкування з друзями, то в цьому році все навпаки. Леви повністю віддають вільний час та енергію стосункам та сім’ї і отримують від цього справжню насолоду.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня)

Протягом всього року Діви будуть знаходитися в романтичному настрої. Це звичайно чудово, проте потрібно навчитися контролювати емоційні пориви. Літом можливі таємні побачення з кимось, або навіть службовий роман. В будь-якому разі 2021 рік буде випробовувати стосунки сімейних Дів на міцність, тому якщо вони для вас дійсно дорогі – бережіть їх та не робіть помилок.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп прогнозує ідилію в сімейному житті лише якщо ви відпустите минуле і більше не будете спогадами повертатись назад. Нарешті прийшов час забути давній роман і відпустити з думок та серця дорогу для вас людину назавжди. Треба рухатись вперед і в особистому житті. Цьому обов’язкового посприяє символ року – Білий Металевий Бик, який виступає за вірність та сімейні цінності.

СКОРПІОН (24 жовтня – 22 листопада)

2021 рік чудовий для прийняття доленосних рішень. Скорпіони нарешті знайдуть ту людину, з якою бажатимуть провести все життя, або ж наважаться вивести стосунки на новий рівень. Сімейним Скорпіонам зірки радять бути стриманішими і ретельно контролювати свої емоції ти слова, адже ви легко можете поранити ними близьку людину.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада – 21 грудня)

Вам часто доведеться тривожитись через сварки із близькою людиною, проте не варто приймати швидких рішень і розривати стосунки. Ця чорна смуга пройде досить швидко і у вашому житі знову настане довгоочікуваний спокій та стабільність. Для самотніх представників знаку в 2021 є шанс зустріти справжнє кохання. Почуття будуть настільки міцними, що ви можете навіть наприкінці року вступити в шлюб.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)

В новому році Козерогам нарешті вдасться розірвати всі зв’язки із людиною, присутність якої вас пригнічувала вже давно. Ви розійдетесь мирно, без будь-яких образ та назавжди. Сімейним Козерогам зірки радять більше проводити часу з другою половинкою та дітьми. Ви надто віддаєтеся роботі та інколи не помічаєте, що рідним часто не вистачає вашої уваги.

ВОДОЛІЙ (21 січня – 20 лютого)

На Водоліїв чекає сприятливий період для побудови сім’ї. Якщо задумувались над прийняттям важливого рішення – прийшов цей час. Вільним Водоліям варто бути більш розсудливими і нарешті зрозуміти, яку людину хотілося б мати поруч. Якщо в комусь сумніваєтесь, то навіть не продовжуйте далі такі стосунки.

РИБИ (21 лютого – 20 березня)

Самотні Риби, налаштуйтеся на рік бурхливих пристрастей! На вас чекає зустріч з людиною, з якою ви втечете від реальності і будете почуватися найщасливішою людиною. А багатьом сімейним Рибам – зірки прогнозують поповнення. Ви будете отримувати величезне задоволення від батьківства та облаштування сімейного гніздечка.

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