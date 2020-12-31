Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / Любовний гороскоп на 2021 рік від ICTV / 31.12.2020 12:21
31.12.2020 12:21
Поділитися

Любовний гороскоп на 2021 рік від ICTV


Чого очікувати в 2021 році знакам Зодіаку? Кому пощастить зустріти свою другу половинку, а кого може спіткати розчарування? Дізнайтеся просто зараз в любовному гороскопі на 2021 рік від ICTV.

ОВЕН (21 березня – 20 квітня)

Зірки прогнозують успіх в сфері особистих відносин. На вас очікує безліч приємних знайомств та зустрічей з цікавими людьми. Щасливим цей рік буде для сімейних представників вашого знаку. Велика ймовірність закохатися в свою другу половинку з новою силою. Ваші почуття стануть тільки міцнішими, а в стосунках з’явиться ще більше довіри.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 20 травня)

Всі конфлікти та непорозуміння нарешті залишаться в минулому. Рік Білого Металевого Бика принесе вам спокій та гармонію в сімейне життя. Зірки радять більше піклуватися про кохану людину, враховувати її інтереси при прийнятті важливих рішень, а також не ревнувати. У вас для цього немає абсолютно ніякого приводу, тому можете бути спокійними та насолоджувати сімейним затишком.

БЛИЗНЮКИ (21 травня – 21 червня)

На багатьох Близнюків в новому році чекає запаморочливий роман! Проте для когось він залишиться яскравим спогадом, а хтось серйозно закохається. На сімейних чекає справжня ідилія. Ви кохаєте свою половинку з кожним роком все більше і це почуття взаємне. Вам навіть неочікувано захочеться поповнення в сім’ї. Також в 2021 Близнюки почнуть більше часу проводити в родинному колі, а друзі відійдуть на другий план.

РАК (22 червня – 22 липня)

Самотні Раки, які мріють зустріти свою долю, повинні в новому році якомога частіше ходити на вечірки. Лише дозвілля у великих компаніях допоможе вам знайти свою пару. Крім того, Раки нарешті зможуть навчитися підтримувати баланс між сім’єю та роботою і навіть знаходити час на себе. Також сімейним Ракам зірки радять задуматись про поповнення.

ЛЕВ (23 липня – 23 серпня)

Самотні Леви швидше віддаватимуться роботі, аніж пошуку нових стосунків, а сімейні – насолоджуватимуться гармонією, домашнім затишком та почуттями, які стають все міцнішими. Якщо раніше ви могли витрачати більше часу на спілкування з друзями, то в цьому році все навпаки. Леви повністю віддають вільний час та енергію стосункам та сім’ї і отримують від цього справжню насолоду.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня)

Протягом всього року Діви будуть знаходитися в романтичному настрої. Це звичайно чудово, проте потрібно навчитися контролювати емоційні пориви. Літом можливі таємні побачення з кимось, або навіть службовий роман. В будь-якому разі 2021 рік буде випробовувати стосунки сімейних Дів на міцність, тому якщо вони для вас дійсно дорогі – бережіть їх та не робіть помилок.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп прогнозує ідилію в сімейному житті лише якщо ви відпустите минуле і більше не будете спогадами повертатись назад. Нарешті прийшов час забути давній роман і відпустити з думок та серця дорогу для вас людину назавжди. Треба рухатись вперед і в особистому житті. Цьому обов’язкового посприяє символ року – Білий Металевий Бик, який виступає за вірність та сімейні цінності.

СКОРПІОН (24 жовтня – 22 листопада)

2021 рік чудовий для прийняття доленосних рішень. Скорпіони нарешті знайдуть ту людину, з якою бажатимуть провести все життя, або ж наважаться вивести стосунки на новий рівень. Сімейним Скорпіонам зірки радять бути стриманішими і ретельно контролювати свої емоції ти слова, адже ви легко можете поранити ними близьку людину.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада – 21 грудня)

Вам часто доведеться тривожитись через сварки із близькою людиною, проте не варто приймати швидких рішень і розривати стосунки. Ця чорна смуга пройде досить швидко і у вашому житі знову настане довгоочікуваний спокій та стабільність. Для самотніх представників знаку в 2021 є шанс зустріти справжнє кохання. Почуття будуть настільки міцними, що ви можете навіть наприкінці року вступити в шлюб.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)

В новому році Козерогам нарешті вдасться розірвати всі зв’язки із людиною, присутність якої вас пригнічувала вже давно. Ви розійдетесь мирно, без будь-яких образ та назавжди. Сімейним Козерогам зірки радять більше проводити часу з другою половинкою та дітьми. Ви надто віддаєтеся роботі та інколи не помічаєте, що рідним часто не вистачає вашої уваги.

ВОДОЛІЙ (21 січня – 20 лютого)

На Водоліїв чекає сприятливий період для побудови сім’ї. Якщо задумувались над прийняттям важливого рішення – прийшов цей час. Вільним Водоліям варто бути більш розсудливими і нарешті зрозуміти, яку людину хотілося б мати поруч. Якщо в комусь сумніваєтесь, то навіть не продовжуйте далі такі стосунки.

РИБИ (21 лютого – 20 березня)

Самотні Риби, налаштуйтеся на рік бурхливих пристрастей! На вас чекає зустріч з людиною, з якою ви втечете від реальності і будете почуватися найщасливішою людиною. А багатьом сімейним Рибам – зірки прогнозують поповнення. Ви будете отримувати величезне задоволення від батьківства та облаштування сімейного гніздечка.

Також по темі: Новий рік на ICTV: що подивитися із 31 грудня по 3 січня ТОП-5 чоловічих закусок на Новий рік Гороскоп на 2021 рік від ICTV: яким знакам зодіаку пощастить в рік Білого Металевого Бика

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Любовний гороскоп, Новий рік
31.12.2020 12:21



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати