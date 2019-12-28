Любовный гороскоп на 2020 год от ICTV

Кто встретит свое счастье в новом году? Каким знакам зодиака звезды советуют вступать в брак и создавать семью? И кому следует быть готовым к испытаниям в личной жизни? Читайте в любовном гороскопе на 2020 год от ICTV.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Белая Металлическая Крыса подготовила для вас яркий год в сфере личных отношений, ведь удастся найти человека, о котором так долго мечтали. Вы уже и не надеялись встретить свой идеал и даже думали, что его не существует, однако 2020 год докажет обратное. В семейных представителей знака наблюдается гармония семейной жизни и стабильность отношений. Но не забывайте чаще прислушиваться к мнению любимого человека, чтобы не испортить эту идиллию.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Тельцы в новом году просто нарасхват! Из-за огромного количества поклонников будет очень трудно сделать выбор в пользу кого-то одного. Некоторые из вас вообще рискуют остаться популярным, но одиноким. Тельцы в отношениях уделяют слишком мало внимания второй половинке, поэтому отправьте на второй план все другие заботы и посвятите время дорогому человеку.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)

Для Близнецов пришло время посмотреть в глаза собственным страхам. Будьте инициативными и решительными, не бойтесь идти на сближение, сделайте серьезный шаг! Если вы уже долго в отношениях или задумывались о женитьбе – не оттягивайте дальше, ведь 2020 станет счастливым для рождения полноценной семьи.

РАК (22 июня – 22 июля)

Одинокие Раки не успели отойти от разочарований предыдущих лет, поэтому не до конца уверены хотят ли новых отношений. Звезды советуют не расстраиваться и терпеливо ждать свою половинку. Это значительно лучше, чем быть с кем-нибудь. Семейные же, смогут преодолеть все недоговоренности и найти компромисс.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

У Львов как всегда нет отбоя от поклонников. Однако флиртуя со всеми подряд – можете подвергнуть себя опасности! Выбирайте среди поклонников кого-то одного и старайтесь узнать о человеке как можно больше информации перед тем, как начинать общение. Львам, которые давно в отношениях – стоит задуматься о свадьбе, ведь брак заключенный в год Белой Металлической Крысы принесет паре желанную гармонию.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Символ грядущего года советует Девам избегать связей по расчету. Ваша личная жизнь будет счастливой и гармоничной в 2020 году, если погрузитесь в отношения, основанные на искренних чувствах. У многих Дев могут возникать конфликты с родителями своей половинки. Лучше не выясняйте отношения, а сведите с ними общение до минимума на определенный период.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Весам, которые находятся в поисках второй половинки – нужно обратить внимание на людей, которые постоянно рядом. Не ищите идеалы, будьте реалистичными в своих ожиданиях и вы увидите, что любовь была совсем близко. Всем, кто уже в отношениях стоит проявлять меньше ревности, контролировать эмоции и научиться слушать. Помните, что гармоничная семейная жизнь требует усилий обеих сторон.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам мешает чрезмерная эмоциональность не только в карьере, но и в личной жизни. Вы можете легко обидеть своего партнера или отпугнуть потенциальную вторую половинку. В этом году будет сложно строить отношения не только с противоположным полом, но и вообще знакомиться с людьми. Однако ваша жизнь может измениться мгновенно, если начнете работать над этой эмоциональностью.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Белая Металлическая Крыса обещает Стрельцам судьбоносные изменения в новом году. Одинокие представители знака найдут того, с кем захотят вступить в брак, а семейные задумаются над пополнением. В целом, 2020 принесет ту долгожданную гармонию, о которой вы так мечтали, а постоянные бытовые споры наконец отойдут в прошлое.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

В 2020 году неожиданно в жизни Козерогов начнут появляться бывшие, но лучше избегать с ними встреч, ведь ничего хорошего это не принесет. Семейным Козерогам звезды советуют не контролировать партнера, давать ему больше личного пространства. Расслабьтесь и получайте удовольствие от отношений. Живите здесь и сейчас!

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)

Первая половина 2020 запомнится Водолеям бурными романами! Однако к концу лета вам надоест так часто менять партнеров и захочется определенности. Как только почувствуете, что пришел момент сосредоточиться на ком-то одном – судьба непременно подарит вам человека, с которым будете готовы к серьезным отношениям на все 100%.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)

В год Белой Металлической Крысы Рыбы будут волшебными и харизматичными как никогда, поэтому легко будут приковывать взгляды противоположного пола! Однако звезды советуют не открывать душу всем подряд, чтобы потом не разочаровываться в людях. Семейным Рыбам нужно больше проводить времени с любимым человеком: начать работать над совместным проектом, записаться вместе в спортзал, или поехать на выходные за город только вдвоем!

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