Книги на канікули. Куди витратити тисячу за вакцинацію

Вже цими вихідними починається період великих Новорічних гулянь. Це прекрасний час, аби витратити свою тисячу гривень за вакцинацію на корисну річ – книгу. Ми підготували матеріал, де зібрали рекомендації ведучих ICTV, що можна почитати на вихідних або яку книгу обрати у подарунок близьким.
Анастасія Мазур
- Гізер Морріс «Татуювальник Аушвіцу»
Можливо не зовсім різдвяна історія, це зрозуміло з назви. Мова про Голокост, війну, смерть.. Але ця книга про дещо більше. Вона про силу, про віру, про любов, яка все перемагає, про дива. І про світло в найтемніші часи.
- Фредрік Бакман «Моя бабуся просить їй вибачити»
Бакман зараз – один з моїх улюблених авторів. Ця книга сумна і весела, щира, чесна, місцями наївна… Але дуже якась, знаєте, рідна. Про сім’ю, про право в цьому світі бути іншим, про втрату дорогої людини, про дружбу. Про головні речі в житті. Ви будете плакати і сміятися.
Вадим Карп’як
- Олексій Сокирко «Кулінарна мандрівка в Гетьманщину»
Властиво, гетьманським застіллям книжка і починається. У тодішньої козацької старшини в особливій пошані були супи, дичина, соуси з різними заморськими прянощами, риба з Північного і Середземного морів, чорна ікра і навіть каракатиці, не кажучи вже про марципани, карамелізовані фрукти і горіхи, персики та інші “екзоти” і “лагумини”. З усього цього напрошується трохи парадоксальний висновок: 350 років тому наші предки мали можливість до свого святкового столу отримати ті ж делікатеси, що й ми зараз після походу в пристойний супермаркет.
- Євгенія Кузнєцова «Спитайте Мієчку»
Легка, тепла, атмосферна, кумедна… це лише деякі з найпоширеніших епітетів, якими читачі вже встигли наділити “Мієчку”. В центрі сюжету дві сестри: Мієчка і Лілічка. Вони приїздять до своєї 96-річної бабусі Теодори в її сільську хату. Але в це ж родове помістя злітаються і мама сестер, і їхня кузена з двійнею в животі, і дочка ліліччиного чоловіка від іншого шлюбу… І вся ця жіноча комуна живе у своїй реальності, котра нагадує подільське Макондо. Тільки у нашому випадку головним стрижнем стає будинок, який має власну історію, котра виявляється магнітом для всієї родини і обумовлює атмосферу, до якої прагнуть усі ці жінки.
Сергій Кудімов
- Боріс Джонсон “Фактор Черчилля”
Якщо ви захоплюєтеся історією та її яскравими представниками, як і я, то раджу почитати книгу про Черчилля. Автором якої є чинний Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Це ода Черчиллю у його виконанні. Але якщо прибрати пафос, знайдете чимало цікавого фактажу.
- Джордж Орвелл “1984”
У світлі останніх подій перечитав Орвелла “1984”. Відкрилося чимало відтінків, котрі пропустив під час першого знайомства з цим визнаним шедевром.
- Ден Браун “Код да Вінчі”
Для любителів відпочити – “Код да Вінчі” Дена Брауна. Так сталося, що спочатку я бачив фільм. Тому досить довго сумнівався у необхідності знайомства з паперовою версією. Однак, був приємно здивований.
Юлія Зорій
- Богдан Волошин «Політ золотої мушки: збірка оповідань»
Найперше, я б її радила прочитати для того, щоб просто розслабитися, посміятися, подумати про якісь важливі речі в житті. Книга ще й дуже смішно написана галицьким діалектом. Я, коли її читала, отримувала море задоволення. До речі, після паперової версії можете ще й переглянути екранізацію українського режисера.
- Едіт Егер «Вибір»
Одразу хочу сказати, що ця книга дуже важка. Вона мені була цікава з точки зору психології. Але ця робота точно приверне увагу й широкий загал читачів. Авторка – психотерапевт з великим досвідом, визнана в своїй професії. Коли докторці Еґер було 16 років, вона потрапила до Аушвіцу. Там Едіт втратила батьків, а їй із сестрою вдалося вижити. У книзі вона розповідає про всі жахи, які там відбувалися. Про те, що їй дало жагу до життя. Про те, як взагалі можна було з того пекла вийти живим?
- Павло Казарін «Дикий Захід Східної Європи»
Звичайно, я б ще радила книгу нашого Павла Казаріна. Це його дебют. Він дуже крутий аналітик. Гарно пише, підбирає порівняння, і це завжди буде глибоко.
Оксана Гутцайт
- Джон Фаулз «Коханка французького лейтенанта»
Дуже класна історія про совість і про особистий вибір.
- Еліс Манро «Дорожче самого життя»
…Це може бути про кожного. Письменниця вміє подати всі барви сюжету так, що читачі, навіть належачи до різних культур, впізнають у героях самих себе. А найсильнішою зброєю в арсеналі Манро є вміння співчувати персонажам.
- Еріх Марія Ремарк «Три товариші»
Мені здається, що ця книга на всі часи!
Веселих вам Новорічних свят!