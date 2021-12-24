Книги на каникулы. Куда потратить тысячу за вакцинацию

Уже в эти выходные начинается период больших Новогодних гуляний. Это прекрасное время, чтобы потратить свою тысячу гривен за вакцинацию на полезную вещь – книгу. Мы подготовили материал, где собрали рекомендации ведущих ICTV, что можно почитать на выходных или какую книгу выбрать в подарок близким.
Анастасия Мазур
- Гизер Моррис «Татуировщик Аушвица»
Возможно, не совсем рождественская история, это понятно из названия. Речь о Холокосте, войне, смерти… Но эта книга о кое-чем большем. Она о силе, о вере, о любви, которая все побеждает, о чудесах. И о свете в самые темные времена.
- Фредрик Бакман «Моя бабушка просит простить ее»
Бакман сейчас – один из моих любимых авторов. Эта книга грустная и веселая, искренняя, честная, местами наивная… Но очень какая-то, знаете, родная. О семье, о праве в этом мире быть другим, о потере дорогого человека, о дружбе. О главных вещах в жизни. Вы будете плакать и смеяться.
Вадим Карпяк
- Алексей Сокирко «Кулинарное путешествие в Гетманщину»
Собственно, гетманским застольем книга и начинается. У тогдашней казацкой старшины в особом почете были супы, дичь, соусы с разными заморскими пряностями, рыба из Северного и Средиземного морей, черная икра и даже каракатицы, не говоря уже о марципанах, карамелизированных фруктах и орехах, персиках и прочие «экзоты» и «лагумины». Из всего этого напрашивается несколько парадоксальный вывод: 350 лет назад наши предки имели возможность к своему праздничному столу получить те же деликатесы, что и мы сейчас после похода в приличный супермаркет.
- Евгения Кузнецова «Спросите Миечку»
Легкая, теплая, атмосферная, забавная… это лишь некоторые из самых распространенных эпитетов, которыми читатели уже успели наделить «Миечку». В центре сюжета две сестры: Миечка и Лиличко. Они приезжают к своей 96-летней бабушке Теодоре в ее деревенский дом. Но в этот же родовой поместье слетаются и мама сестер, и их кузена с двойней в животе, и дочь лиличьего мужа от другого брака… И вся эта женская коммуна живет в своей реальности, напоминающей подольское Макондо. Только в нашем случае главным стержнем становится дом, имеющий собственную историю, которая оказывается магнитом для всей семьи и обуславливает атмосферу, к которой стремятся все эти женщины.
Сергей Кудимов
- Борис Джонсон «Фактор Черчилля»
Если вы увлекаетесь историей и ее яркими представителями, как и я, то советую почитать книгу о Черчилле. Автором которой является действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это ода Черчиллю в его исполнении. Но если убрать пафос, найдете немало интересного фактажа.
- Джордж Оруэлл «1984»
В свете последних событий перечитал Оруэлла «1984». Открылось немало оттенков, пропущенных во время первого знакомства с этим признанным шедевром.
- Дэн Браун «Код да Винчи»
Для любителей отдохнуть – «Код да Винчи» Дэна Брауна. Так получилось, что сначала я видел фильм. Потому довольно долго сомневался в необходимости знакомства с бумажной версией. Однако был приятно удивлен.
Юлия Зорий
- Богдан Волошин «Полет золотой мушки: сборник рассказов»
Прежде всего, я бы ее советовала прочесть для того, чтобы просто расслабиться, посмеяться, подумать о каких-то важных вещах в жизни. Книга еще очень смешно написана галицким диалектом. Я, когда ее читала, получала море удовольствия. Кстати, после бумажной версии можете просмотреть экранизацию украинского режиссера.
- Эдит Эгер «Выбор»
Сразу хочу сказать, что эта книга очень трудна. Она мне была интересна с точки зрения психологии. Но эта работа точно привлечет внимание и широкую общественность читателей. Автор – психотерапевт с большим опытом, признанная в своей профессии. Когда доктору Эгеру было 16 лет, она попала в Аушвиц. Там Эдит потеряла родителей, а ей с сестрой удалось выжить. В книге она рассказывает обо всех ужасах, которые там происходили. О том, что ей дало жажду жизни. О том, как вообще можно было из этого ада выйти живым?
- Павел Казарин «Дикий Запад Восточной Европы»
Конечно, я бы еще советовала книгу нашего Павла Казарина. Это его дебют. Он очень крутой аналитик. Хорошо пишет, подбирает сравнение, и это будет глубоко.
Оксана Гутцайт
- Джон Фаулз «Любовница французского лейтенанта»
Очень классная история о совести и личном выборе.
- Элис Манро «Дороже самой жизни»
…Это может быть о каждом. Писательница умеет подать все цвета сюжета так, что читатели, даже принадлежа к разным культурам, узнают в героях самих себя. А сильнейшим оружием в арсенале Манро есть умение сочувствовать персонажам.
- Эрих Мария Ремарк «Три товарища»
Мне кажется, что эта книга на все времена!
Веселых вам новогодних праздников!