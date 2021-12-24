Книги на каникулы. Куда потратить тысячу за вакцинацию

Уже в эти выходные начинается период больших Новогодних гуляний. Это прекрасное время, чтобы потратить свою тысячу гривен за вакцинацию на полезную вещь – книгу. Мы подготовили материал, где собрали рекомендации ведущих ICTV, что можно почитать на выходных или какую книгу выбрать в подарок близким.

Анастасия Мазур

Гизер Моррис «Татуировщик Аушвица»

Возможно, не совсем рождественская история, это понятно из названия. Речь о Холокосте, войне, смерти… Но эта книга о кое-чем большем. Она о силе, о вере, о любви, которая все побеждает, о чудесах. И о свете в самые темные времена.

Фредрик Бакман «Моя бабушка просит простить ее»

Бакман сейчас – один из моих любимых авторов. Эта книга грустная и веселая, искренняя, честная, местами наивная… Но очень какая-то, знаете, родная. О семье, о праве в этом мире быть другим, о потере дорогого человека, о дружбе. О главных вещах в жизни. Вы будете плакать и смеяться.

Вадим Карпяк

Алексей Сокирко «Кулинарное путешествие в Гетманщину»

Собственно, гетманским застольем книга и начинается. У тогдашней казацкой старшины в особом почете были супы, дичь, соусы с разными заморскими пряностями, рыба из Северного и Средиземного морей, черная икра и даже каракатицы, не говоря уже о марципанах, карамелизированных фруктах и ​​орехах, персиках и прочие «экзоты» и «лагумины». Из всего этого напрашивается несколько парадоксальный вывод: 350 лет назад наши предки имели возможность к своему праздничному столу получить те же деликатесы, что и мы сейчас после похода в приличный супермаркет.

Евгения Кузнецова «Спросите Миечку»

Легкая, теплая, атмосферная, забавная… это лишь некоторые из самых распространенных эпитетов, которыми читатели уже успели наделить «Миечку». В центре сюжета две сестры: Миечка и Лиличко. Они приезжают к своей 96-летней бабушке Теодоре в ее деревенский дом. Но в этот же родовой поместье слетаются и мама сестер, и их кузена с двойней в животе, и дочь лиличьего мужа от другого брака… И вся эта женская коммуна живет в своей реальности, напоминающей подольское Макондо. Только в нашем случае главным стержнем становится дом, имеющий собственную историю, которая оказывается магнитом для всей семьи и обуславливает атмосферу, к которой стремятся все эти женщины.

Сергей Кудимов

Борис Джонсон «Фактор Черчилля»

Если вы увлекаетесь историей и ее яркими представителями, как и я, то советую почитать книгу о Черчилле. Автором которой является действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это ода Черчиллю в его исполнении. Но если убрать пафос, найдете немало интересного фактажа.

Джордж Оруэлл «1984»

В свете последних событий перечитал Оруэлла «1984». Открылось немало оттенков, пропущенных во время первого знакомства с этим признанным шедевром.

Дэн Браун «Код да Винчи»

Для любителей отдохнуть – «Код да Винчи» Дэна Брауна. Так получилось, что сначала я видел фильм. Потому довольно долго сомневался в необходимости знакомства с бумажной версией. Однако был приятно удивлен.

Юлия Зорий

Богдан Волошин «Полет золотой мушки: сборник рассказов»

Прежде всего, я бы ее советовала прочесть для того, чтобы просто расслабиться, посмеяться, подумать о каких-то важных вещах в жизни. Книга еще очень смешно написана галицким диалектом. Я, когда ее читала, получала море удовольствия. Кстати, после бумажной версии можете просмотреть экранизацию украинского режиссера.

Эдит Эгер «Выбор»

Сразу хочу сказать, что эта книга очень трудна. Она мне была интересна с точки зрения психологии. Но эта работа точно привлечет внимание и широкую общественность читателей. Автор – психотерапевт с большим опытом, признанная в своей профессии. Когда доктору Эгеру было 16 лет, она попала в Аушвиц. Там Эдит потеряла родителей, а ей с сестрой удалось выжить. В книге она рассказывает обо всех ужасах, которые там происходили. О том, что ей дало жажду жизни. О том, как вообще можно было из этого ада выйти живым?

Павел Казарин «Дикий Запад Восточной Европы»

Конечно, я бы еще советовала книгу нашего Павла Казарина. Это его дебют. Он очень крутой аналитик. Хорошо пишет, подбирает сравнение, и это будет глубоко.

Оксана Гутцайт

Джон Фаулз «Любовница французского лейтенанта»

Очень классная история о совести и личном выборе.

Элис Манро «Дороже самой жизни»

…Это может быть о каждом. Писательница умеет подать все цвета сюжета так, что читатели, даже принадлежа к разным культурам, узнают в героях самих себя. А сильнейшим оружием в арсенале Манро есть умение сочувствовать персонажам.

Эрих Мария Ремарк «Три товарища»

Мне кажется, что эта книга на все времена!

Веселых вам новогодних праздников!

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