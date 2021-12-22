Хватит ломать голову: ТОП-10 подарков на Новый год 2022

Совсем скоро мы наполним наши дома близкими людьми, звоном бокалов и веселыми разговорами. Если вы до сих пор не решили, какими сюрпризами будете порадовать любимых людей, мы собрали топ-10 идей новогодних подарков в одном материале.

Вязанные вещи

Какие бы ассоциации не приходили к вам в голову от слов «Новый год», среди них наверняка будет что-то теплое, мягкое и уютное. Вязанные вещи — это едва ли не самый классический подарок, который имеет множество вариаций и опций для разных людей. А если вы сами умеете вязать — этот сюрприз возымеет еще большую ценность. Подарите мужу вязанные носки, сестре — свитер, а подружке — сумочку. Поделитесь своим теплом в эту холодную зиму.

Настольная игра

Довольно интересный, приятный и очень полезный для празднования подарок. Вашему выбору предоставляется едва ли не сотни вариантов настолок для компаний разных возрастов, статусов и людей. Классические «Элиас», «Крокодил» или паззлы. Забавные и развивающие «Диксит» или «Карты конфликта». Или стратегические «Взрывные котята», «Монополия» и «Джуманджи»? Не важно, что вы выберете, главное — внимательно изучить правила и запастись хорошим настроением!

Бокс уютных вещичек

А вы знали, что многие люди больше любят получать несколько маленьких подарков, а не один крупный. Именно поэтому интересным вариантом презента будет бокс с подборкой тематических вещей. Например, уютных вещичек в стиле хюгге — диффузор для дома с запахом имбирного печенья, гирлянда с лампочками теплого цвета, аромасвечи из воска и много-много другого, на что хватит вашей фантазии.

Эко-набор

Растущий тренд на экологичность — это не только забота о будущем нашей планеты, но еще и источник вдохновения. Подарите близким набор из эко-вещей: шоппер из плотной ткани, мешочки для фруктов и круп, чтобы ходить с ними в супермаркет, термокружку, в которую можно просить баристу наливать утренний кофе, бамбуковую зубную щетку и тд.

Скретч-карта

Уже многие годы скретч-карты являются универсальным вариантом подарка для любого человека. Например, вы можете подарить скретч-карту с картой мира малознакомому коллеге, если вы в офисе устроили Тайного Санту. Или придумать и сделать скретч-карту на заказ для своего лучшего друга, где будут собраны желания, которые вы должны будете совершить в течение года вместе. Вариантов бесконечное множество, главное — немного покреативить.

Хэнд-мейд косметика

Конечно, косметика у нас ассоциируется со скорее женской темой, но если вам нужен подарок для мужчины, не спешите проматывать этот вариант. Ведь косметика это еще и средства для ванной, душа и СПА. Наверное любой будет рад набору хэнд-мейд мыла, пены или бомбочек для ванн. Ведь такие процедуры дают нам возможность хоть на часок другой порелаксировать и заставить весь мир немного подождать.

Пленочный фотоаппарат

Ни для кого не секрет, что мода на ретро-вещички активно возвращается. То, что еще десять лет назад было бабушкиным хламом, уже сейчас снова в тренде. Один из таких предметов — пленочный фотоаппарат. Вы можете остановиться на олд-скульной модели, выбрав классический «Зенит» или винтажный «Полароид». А можете подобрать что-то более современное со способностью печатать фотографии сразу после щелчка.

Вещи для дома

Приятно и полезно в одном флаконе — это точно про вещи для дома. Набор праздничных бокалов или посуды, уютный клетчатый плед, древесные палочки «Пало санто», красивая ваза для фруктов или даже дорогая кастрюля. Может быть, эти вещи слегка банальны, но давайте будем откровенны, мало кто из нас меняет кухонный сервиз чаще чем раз в десятилетие. Так почему бы не разбавить серые будни своих близких такой приятной мелочью, как новая посуда.

Бонсай

Искусство выращивания этого карликового дерева пришлось по душе не одной сотне людей. Бонсай — это прекрасный подарок для тех, кто хочет о ком-то заботиться и что-то создавать, но не может позволить себе тратить на это много времени. Это дерево, которое учит созиданию и умиротворению, а такой подарок точно запомнится тому, кто его получит.

Набор бармена

Едва ли не самый полезный подарок не только для того, кто его получит, но и для того, кто его подарит. Наборы бармена бывают разные: базовые, продвинутые, профессиональные. Конечно же от количества комплектующих зависит и цена, а еще хорошим тоном было бы подарить не только посуду, но и ингредиенты для будущих коктейлей. И тогда обладатель такого подарка точно не сможет не пригласить вас пропустить стаканчик-другой и оценить его способности бартендера.

И помните, не важно, что именно вы выберете в качестве презента, главное, чтобы подарок был сделан от души. Счастливого Рождества и Нового года!

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