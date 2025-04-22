Зірки ICTV на військовому вишколі: стріляли, вчилися, вражали!

Національна гвардія України влаштувала крутий військовий вишкіл для зірок — телеведучих, блогерів і музикантів. Захід пройшов на приватному полігоні «Легіон Д», і це було щось неймовірне! Мета — показати, що вміти стріляти, надавати першу допомогу чи розбиратися в сучасних технологіях війни — це не лише круто, а й може врятувати життя.
Хто брав участь?
Зірки ICTV і «Вікна СТБ» — Оксана Гутцайт, Андрій Ковальський, Тетяна Висоцька, Юлія Сеник, Петро Дем’янчук, а також блогерка Ліка Леонова, гурт Tember Blanche і артист Les Fleurs. Усі отримали позивні та відчули себе справжніми бійцями! Їх вчили круті військові, які пройшли найгарячіші точки війни.
Що робили?
- Стріляли з пістолетів і навіть снайперських гвинтівок на 100 метрів!
- Вчилися тактичної медицини — як накладати турнікети й рятувати життя.
- Побачили супертехнології: роботи, що вивозять поранених, і мобільні командні пункти, які керують боєм у реальному часі.
- Одягали бронежилети від українського бренду Balistyka та зрозуміли, як це — бути в шкурі воїна.
Що сказали зірки?
- Оксана Гутцайт поділилася враженнями: «Це було неймовірно! Починаючи з броньованих машин і закінчуючи стрільбою зі снайперської гвинтівки на 100 метрів. Військові, які нас навчали, — справжні герої, які пройшли найгарячіші точки війни. Я вражена їхньою силою та професіоналізмом. Бронежилет важкий, незручний, але це реалії, з якими вони стикаються щодня. Щиро дякую Нацгвардії за цей досвід!
- Андрій Ковальський наголосив на важливості підготовки: «Базовий вишкіл — це не хобі, а необхідність. Стрільба, тактична медицина, знання, які можуть врятувати життя, — це те, що має вміти кожен. Вразили технології: роботи, які вивозять поранених, пересувні командні пункти, що координують бій у реальному часі. Це наша сила — технології та людяність».
- Тетяна Висоцька додала: «Я пишаюся, що вояки похвалили мою влучність із пістолета! Накладання турнікету — це навичка, яку має знати кожен українець. Вояки, які діляться своїм досвідом, показують, наскільки крута військова справа. Такі проєкти потрібно популяризувати!»
- Юлія Сеник підкреслила суспільну значущість: «Журналісти та публічні люди мають говорити про армію з власного досвіду. Війна — це наша реальність. Тактична медицина, поводження зі зброєю — це мінімум, який може врятувати життя. Дякую воїнам за їхню відкритість і професіоналізм».
- Петро Дем’янчук зазначив: «Цей день був неймовірно пізнавальним. Досвідчені воїни допомогли мені поновити навички стрільби та першої допомоги, розповіли про аеророзвідку. Це безцінні знання, які змінюють свідомість».
Чому це важливо?
Командир артилерійської розвідки Віталій Литвин каже: «Ми хочемо, щоб українці бачили, що армія — це про готовність і захист. Це лише початок, плануємо ще більше таких заходів!» Вишкіл показав, що кожен може навчитися базовим речам, які рятують життя.
Круті деталі
Зірки познайомилися з бойовими роботами, які доставляють боєприпаси чи евакуюють поранених, і побачили, як працюють пересувні командні пункти. Їх навчали справжні герої — снайпери, медики, розвідники, серед яких був навіть Герой України!
Висновок
Цей вишкіл став не просто пригодою для зірок, а й закликом до всіх українців: вчіться, готуйтеся, адже базові навички — це сила в умовах війни. Зірки вже кличуть усіх не гаяти часу й опановувати військову справу!
Дякуємо Нацгвардії, інструкторам і партнерам за цей крутий проєкт! Слава Україні!
Контакти для деталей в інстаграм:
- Командир: @lytvyn_vitaliy
- Військова частина: @ngu_3101
- Броня: @balistyka.ua
- Полігон: @one__over__ten