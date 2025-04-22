Зірки ICTV на військовому вишколі: стріляли, вчилися, вражали!

Національна гвардія України влаштувала крутий військовий вишкіл для зірок — телеведучих, блогерів і музикантів. Захід пройшов на приватному полігоні «Легіон Д», і це було щось неймовірне! Мета — показати, що вміти стріляти, надавати першу допомогу чи розбиратися в сучасних технологіях війни — це не лише круто, а й може врятувати життя.

Хто брав участь?

Зірки ICTV і «Вікна СТБ» — Оксана Гутцайт, Андрій Ковальський, Тетяна Висоцька, Юлія Сеник, Петро Дем’янчук, а також блогерка Ліка Леонова, гурт Tember Blanche і артист Les Fleurs. Усі отримали позивні та відчули себе справжніми бійцями! Їх вчили круті військові, які пройшли найгарячіші точки війни.

Що робили?

Стріляли з пістолетів і навіть снайперських гвинтівок на 100 метрів!

Вчилися тактичної медицини — як накладати турнікети й рятувати життя.

Побачили супертехнології : роботи, що вивозять поранених, і мобільні командні пункти, які керують боєм у реальному часі.

Одягали бронежилети від українського бренду Balistyka та зрозуміли, як це — бути в шкурі воїна.

Що сказали зірки?

Оксана Гутцайт поділилася враженнями: «Це було неймовірно! Починаючи з броньованих машин і закінчуючи стрільбою зі снайперської гвинтівки на 100 метрів. Військові, які нас навчали, — справжні герої, які пройшли найгарячіші точки війни. Я вражена їхньою силою та професіоналізмом. Бронежилет важкий, незручний, але це реалії, з якими вони стикаються щодня. Щиро дякую Нацгвардії за цей досвід!

Андрій Ковальський наголосив на важливості підготовки: «Базовий вишкіл — це не хобі, а необхідність. Стрільба, тактична медицина, знання, які можуть врятувати життя, — це те, що має вміти кожен. Вразили технології: роботи, які вивозять поранених, пересувні командні пункти, що координують бій у реальному часі. Це наша сила — технології та людяність».

Тетяна Висоцька додала: «Я пишаюся, що вояки похвалили мою влучність із пістолета! Накладання турнікету — це навичка, яку має знати кожен українець. Вояки, які діляться своїм досвідом, показують, наскільки крута військова справа. Такі проєкти потрібно популяризувати!»

Юлія Сеник підкреслила суспільну значущість: «Журналісти та публічні люди мають говорити про армію з власного досвіду. Війна — це наша реальність. Тактична медицина, поводження зі зброєю — це мінімум, який може врятувати життя. Дякую воїнам за їхню відкритість і професіоналізм».

Петро Дем’янчук зазначив: «Цей день був неймовірно пізнавальним. Досвідчені воїни допомогли мені поновити навички стрільби та першої допомоги, розповіли про аеророзвідку. Це безцінні знання, які змінюють свідомість».









Зірки ICTV на військовому вишколі: стріляли, вчилися, вражали! / 5 фотографий

Чому це важливо?

Командир артилерійської розвідки Віталій Литвин каже: «Ми хочемо, щоб українці бачили, що армія — це про готовність і захист. Це лише початок, плануємо ще більше таких заходів!» Вишкіл показав, що кожен може навчитися базовим речам, які рятують життя.

Круті деталі

Зірки познайомилися з бойовими роботами, які доставляють боєприпаси чи евакуюють поранених, і побачили, як працюють пересувні командні пункти. Їх навчали справжні герої — снайпери, медики, розвідники, серед яких був навіть Герой України!

Висновок

Цей вишкіл став не просто пригодою для зірок, а й закликом до всіх українців: вчіться, готуйтеся, адже базові навички — це сила в умовах війни. Зірки вже кличуть усіх не гаяти часу й опановувати військову справу!

Дякуємо Нацгвардії, інструкторам і партнерам за цей крутий проєкт! Слава Україні!

Контакти для деталей в інстаграм: