27 квітня понад сотня киян взяла участь у грі навбитки – традиційній українській великодній грі, в якій учасники стукаються крашанками. Участь у ній узяли люди найрізноманітнішого віку – від пенсіонерів до дошкільнят. Долучився до битви і актор сімейної комедії “Крашанка”, яка напередодні вийшла в широкий національний кінотеатральний прокат, Володимир Гладкий. Традиції об’єднують усіх, попри вік та соціальний статус, а якісна сімейна комедія з відбірним гумором, як відомо, здатна зблизити будь-яку родину.

“У наш час дуже важливо цінувати своє, особливо традиції і культуру. Будинки, міста, села — все це ми відбудуємо. Якщо втратимо нашу культуру, втратимо і націю. Тому важливо пам’ятати справжні українські традиції, і добре, що все більше і більше людей до цього долучаються!” – розповів про захід Володимир Гладкий.



Напередодні Великодня Андрій Іванович Забіяка (Станіслав Боклан) збирається відправити ракету на москву. Для цього він ремонтує пульт управління ракетної установки під таємничою назвою “Потяг номер нуль”, який в радянські часи слугував рухомою платформою для запуску ядерних ракетних боєголовок. Несподіваний приїзд доньок, сина та онука псує всі плани. Задум, який виношувався кілька місяців, під загрозою зриву. А Андрія Іванович опиняється під суворим наглядом – онук бере відповідальність за Забіяку старшого у свої руки і пильнує кожен крок винахідника. Чи вдасться дідові відкупитися “гостинцями від зайчика” та врешті довести справу до логічного завершення?









Великодні традиції та національні рекорди: актор сімейної комедії “Крашанка” Володимир Гладкий долучився до наймасштабнішої битви крашанок, яку зафіксували в “Книзі рекордів України” / 5 фотографій

Організатором заходу стала українська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ спільно з партнерами – компаніями “Ясенсвіт” та FILM.UA (співпродюсери фільму “Крашанка”).



Подія відбувалася у магазині ЕКО МАРКЕТ на проспекті Червоної Калини, 17. Попри палюче сонце мешканці столичного району Троєщина зібрались разом, щоб напередодні Великодня визначити переможця в битві крашанок. Новий рекорд офіційно зафіксував представник “Книги рекордів України”. Для вдалого проведення заходу було зварено понад 5 сотень крашанок в традиційних для України червоних кольорах.

“Ми щасливі долучитись до такої масштабної події як Битва Крашанок, а також разом з ЕКО МАРКЕТ та FILM.UA стати частиною команди з підтримки українського кіно. Для нас це не просто проєкт, але і вдала командна робота, і приємна колаборація водночас. Зараз, як ніколи колаборації – дуже потужний інструмент в роботі брендів. Ми раді бути частиною проєкту з підтримки української культури і національної ідеї і розказати про це якомога більшій кількості людей”, – підкреслює Марина Борисова, директор з маркетингу ТОВ “Ясенсвіт”

Переможці битви отримали сертифікати на 5000 та 3000 гривень, а також подарунки від партнерів – знижки на покупки, продукти й тематичний мерч.

“Великдень – це велике свято, сповнене любові й віри. Сьогодні як ніколи важливо підтримувати один одного, знаходити ті символи, які нас об’єднують. І одним з таких символів є крашанка. Ми вдячні всім киянам, які в цей день прийшли до нас, щоб встановити цей рекорд. На заході було багато дітей, зокрема одним з переможців став маленький хлопчик. І ми щиро сподіваємось, що, беручи участь у встановленні цього рекорду, він та інші діти змогли відчути дух свята. Адже навіть у такі важкі для всіх українців часи маємо робити все, щоб наші діти мали дитинство та змалку долучалися до наших традицій”, – резюмував Віталій Старомінський, заступник Генерального директора ЕКО МАРКЕТ з маркетингу.

Дивіться сімейну комедію “Крашанка” у кіно всією родиною та готуйтеся до святкування Великодня!