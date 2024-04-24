Комедія, заряджена на перемогу – у кіно з 25 квітня. Стрічка, яка візуалізує бажання кожного українця – запуск ракети на кремль, обʼєднала українських зірок, сімейні цінності та відбірний гумор! Поспішайте у кіно і запрошуйте всю родину, адже #перемогасправасімейна

23 квітня відбувся допрем’єрний показ стрічки у Києві – у кінотеатрі “Оскар” (ТРЦ Gulliver). У цей важливий вечір на прем’єрі зібралася творча команда фільму: режисер Тарас Дудар, генеральні продюсерки Алла Липовецька та Марина Квасова, а також актори фільму — Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Володимир Гладкий, Даша Легейда, Артур Логай, Михайло Пулянський, Людмила Загорська, Кіра Мещерська.

Напередодні Великодня Іван Андрійович Забіяка (Станіслав Боклан) збирається відправити ракету на москву. Для цього він ремонтує пульт управління ракетної установки під таємничою назвою “Потяг номер нуль”, який в радянські часи слугував рухомою платформою для запуску ядерних ракетних боєголовок. Несподіваний приїзд доньок (Олеся Жураківська, Даша Легейда), сина (Володимир Гладкий) та онука (Михайло Пулянський) псує всі плани. Задум, який виношувався кілька місяців, під загрозою зриву – Андрій Іванович опиняється під суворим наглядом доньок, які засилають наймолодшого (онука Михайлика) стати дідовою тінню. Кмітливий малий швидко викручує ситуацію на свою користь. Чи вдасться кожному з членів родини досягти своєї мети: розібратися в собі, відпустити привидів минулого та врешті жахнути ракетою по кремлю?

























Великодній презент для всіх українців: у кіно стартує сімейна комедія “Крашанка” з улюбленими акторами Стасом Бокланом, Олесею Жураківською, Дашею Легейдою, Володимиром Гладким та Артуром Логаєм вже з 25 квітня! / 13 фотографій

У столиці привітати команду стрічки завітали друзі, партнери, представники кіноіндустрії, медіа та шоу-бізнесу: — режисерка кіно Ірина Громозда, режисери Олексій Комаровський та Денис Тарасов, актори Олена Лавренюк, Роланд Мішко, Володимир Гурін, Дмитро Соловйов, Гаяне Ванян, Ірина Кудашова, Богдан Осадчук, Олена Охрименко, Віталіна Біблів, Євгенія Мʼякенька, Анастасія Цимбалару, Христя Люба, Христина Ігнат, Олена Олар, Наталія Бабенко, Анастасія Іванюк, Джиммі Воха-Воха, Павло Вишняков, Андрій Ісаєнко, Акмал Гурєзов, Катерина Тишкевич, Владислав Никитюк, художник-постановник Олександр Тетерін, синефілка Анна Колібаба, блогер Ярослав Князев, продюсери Сергій Лавренюк та Олексій Гончаренко, хореограф Ілона Гвоздьова, засновниця Української кіношколи Альона Тимошенко, актор, шоумен та комік Юрій Ткач, ведучі Олексій Суханов та Яна Брензей, резиденти Бродячого стендапу.

Спеціально до премʼєри виготовили макет яйця, що слугує головним візуальним елементом кінопостеру комедії – гості лишила на ньому свої побажання, головне, звісно ж, – перемоги. Адже і сама “Крашанка” виробництва Мамас Продакшн заряджена на перемогу.

Гостей заходу пригощали: ЕКО МАРКЕТ та АБК Дніпро, а також гості отримали подарунки із спеціальними подарунковими упаковками яєць та тематичними стікерпаками, присвяченими нашій українській незламності, від «Ясенсвіт», а також смачними пасками від ЕКО МАРКЕТ.

“Дуже тепла, чудова, сімейна історія, яка потрібна кожному з нас зараз. Як для людини, для якої сімейні традиції дуже важливі і сімʼя завжди на першому місці, фільм дарує дуже теплі, яскраві емоції. Комедія, яка на 1,5 години змушує забути про всі незгоди і просто класно провести час і отримати масу позитивних емоцій!”, — Ірина Кудашова, акторка, блогерка.

“Я подивилась хороше українське кіно, якого у нас має бути багато, бо тільки так у нас індустрія не стоятиме на місці, а у глядача будуть свої рідні герої. Сходіть з сімʼєю не пожалкуєте” — Олена Лавренюк, акторка.



“Чудова нагода підтримати українське кіно і привітати з премʼєрою фільму “Крашанка”! Неймовірний акторський склад, дуже життєво і на часі. Рекомендую подивитися всією родиною”, — Ілона Гвоздьова, хореограф.

“Добра, світла, тепла, сімейна історія! З прекрасним акторським ансамблем! Те, що зараз потрібно в наш непростий час!”, — Віталіна Біблів, акторка.

Дистриб’ютором фільму в Україні виступили FILM.UA Distribution та Кіноманія.

Спеціальними партнерами фільму стали “Ясенсвіт” та ЕКО МАРКЕТ.

Промо-підтримку фільму здійснюють торгівельна мережа Фокстрот, національна мережа автозаправних комплексів WOG, книжкова платформа Yakaboo,, платіжна система city24, поштово-логістична компанія Meest ПОШТА, онлайн-кінотеатр “Київстар ТБ”.

Дивіться cімейну комедію “Крашанка”, заряджену на перемогу, з 25 квітня в усіх кінотеатріх країни!

ДОВІДКА

Назва: Крашанка

Жанр: сімейна комедія

Виробництво: Мамас Продакшн у співпраці з FILM.UA Group та Star Light Media та Kinotonly

Автори сценарію: Юрій Микуленко, Дмитро Григоренко

Режисер: Тарас Дудар

Оператор: Сергій Крутько

Художник: Тарас Кузуб

Продюсери: Алла Липовецька та Марина Квасова



У ролях: Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Даша Легейда, Володимир Гладкий, Михайло Пулянський, а також Артур Логай, Людмила Загорська, Євген Сенчуков, Ігор Портянко, Наталя Кобизька



Синопсис

Родина Забіяк, яка не бачилася багато років, незважаючи на війну, збирається на Великдень в батьківському будинку. Дві сестри та брат шукають затишку, але знаходять батька, який досить дивно поводиться: будує ракету, щоб вдарити по Москві та завершити війну. Чи зможуть вони впоратися з його безглуздим планом і своїми власними протиріччями?