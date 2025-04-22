Великдень серед своїх: як освячували кошики ведучі ICTV та ICTV2

Великдень – це свято, що єднає покоління, традиції, серця. У це світле сімейне свято ведучі “Фактів” та марафону “Єдині новини” – Олена Фроляк, Юлія Сеник, Анастасія Мазур та ведучі програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 Юлія Зорій, Олександр Швачка, Григорій Герман розділили з нами особисті моменти – показали, що поклали у свої святкові кошики і поділилися теплими родинними фото зі святкування.

Зірки ICTV та ICTV2 ретельно готувалися до свята: власноруч фарбували крашанки, випікали духмяні паски, створювали барвисті писанки. А в день Воскресіння Христового разом з родиною йшли до храму, щоб освятити свої кошики – з миром у серці, вірою в добро і перемогу на ворогом та безмежною вдячністю ЗСУ за можливість зустрічати Великдень у колі найдорожчих.

Для керівниці та ведучої програми “Факти”, а також марафону “Єдині новини” Олени Фроляк Великдень – особливе родинне свято. Цього року вона освячувала кошик разом із мамою, зберігаючи теплу сімейну традицію.

Поділився світлинами великоднього ранку і телеведучий-ветеран Олександр Швачка.

Ведуча “Ранку у великому місті” на ICTV2 Юлія Зорій показала світлину із бабусею. Для відомої телеведучої – це незмінна традиція відзначати свято разом великою родиною або у бабусі по татовій лінії, або по маминій.

У соц мережах поділилася світлиною після освячення великоднього кошика ведуча “Фактів” і національного марафону Юлія Сеник. “Перемоги, миру, добра у кожну українську родину”, – побажала зірка ICTV своїм читачам.

Анастасія Мазур – ведуча програми “Факти” на ICTV та марафону “Єдині новини” показала святкову світлину зі своїм сином. “Свято добра і надії”, – підписала фото відома телеведуча.

Зірка “Ранку у великому місті” Григорій Герман опублікував фото дружини та синів та зворушливо описав цьогорічну великодню ніч:

“Такий теплий, сонячний Великдень цього року вийшов… Почався з теплого вечора у причому теплого не тільки за температурою повітря, а за температурою ставлення, атмосфери… я не знаю як це описати крім як «на душі світло, як у храмі»… просто якась суцільна любов”.